Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija

N. Č.
21. 12. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja te vabi, da upočasniš korak. Čeprav si vajena gibanja, bo danes prava moč v mirovanju. V ljubezni se odpre prostor za toplino, če boš znala poslušati brez hitenja.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš hrepenela po občutku varnosti in bližine. Čas, preživet z ljudmi, ki jih imaš rada, ti bo napolnil srce. Privošči si razvajanje brez slabe vesti.

Dvojčka

Misli bodo živahne, a srce bo iskalo globino. Poskusi uskladiti oboje. Pogovor z nekom, ki te razume, ti bo dal več, kot pričakuješ.

Rak

Čustva bodo nežna, a močna. Nedelja je kot nalašč za spomine, družino in toplino doma. Hvaležna boš tudi za prijatelje, ki te obdajajo in ti stojijo ob strani. Dovoli si jok ali smeh – oboje bo zdravilno.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes ne boš v središču pozornosti, in prav to ti bo ustrezalo. Tišina ti bo pomagala začutiti sebe. V ljubezni se pokaže lep trenutek iskrenosti.

Devica

Potreba po redu se bo danes prepletala z željo po počitku. Ne bodi prestroga do sebe. Majhna gesta prijaznosti bo polepšala dan tebi in drugim.

Tehtnica

Nedelja bo prinesla mehko energijo, ki ti bo zelo blizu. Lepota v majhnih stvareh bo danes ključna. V odnosih boš hrepenela po ravnovesju in toplini.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan bo tih, a poln pomenov. Nek notranji uvid ti bo pomagal zapreti poglavje, ki te je bremenilo. V ljubezni se obeta globok, a nežen stik.

Strelec

Čeprav si običajno usmerjena naprej, bo danes pogled nazaj prinesel razumevanje. Nedelja je primerna za refleksijo in hvaležnost. Nekdo bo cenil tvojo iskrenost.

Kozorog

Dan te bo opomnil, da nisi samo odgovorna, ampak tudi čuteča. Dovoli si počitek brez občutka krivde. V ljubezni bo pomembna tiha podpora.

Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Vodnar

Tvoje misli bodo nekoliko odmaknjene, a ustvarjalne. Ne sili se v družbo, če ti bolj ustreza samota. Nenaden navdih lahko rodi novo idejo.

Hči slavnega para je danes videti tako

Ribi

Danes ne bo šlo vse po tvojem načrtu. Želela boš izkoristiti priložnost za mreženje, a opravki, ki se jih ne bo dalo prestaviti, bodo spremenili tvoj dan. Skušaj ohraniti optimizem kljub spremembam. 

horoskop dnevni horoskop
