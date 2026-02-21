Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku

Oven
Danes boš čutila potrebo, da nekaj spremeniš – morda videz, morda razpoloženje, morda načrte. Zaupaj svoji intuiciji, vodi te v pravo smer. Popoldne je idealno za spontano druženje ali krajši izlet.
Bik
Sobota ti prinaša občutek varnosti in željo po udobju. Privošči si nekaj lepega – dobro hrano, mehko odejo ali dolg pogovor z nekom, ki ti veliko pomeni. Ljubezen se skriva v malih gestah.
Dvojčka
Tvoj um bo danes izjemno hiter. Ideje bodo kar deževale, a ne pozabi tudi na počitek. Pogovor z žensko, ki ti je blizu, bo razjasnil nekaj, kar te že dolgo bega.
Rak
Čustva bodo danes globlja kot običajno. Lahko se pojavi rahla nostalgija, a iz nje boš potegnila dragocen uvid. Domače okolje ti bo nudilo največ miru – poslušaj srce, ne hrupa sveta.
Lev
Dan bo ugoden za samozavest in majhne zmage. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti to tudi povedal. Ljubezensko področje obljublja iskrice – morda celo nepričakovano povabilo.
Devica
Sobota te bo učila spuščanja nadzora. Ne rabi biti vse popolno, da je lepo. Posveti se telesu – sprehod, joga ali masaža ti bodo naredili čudeže. Zvečer si dovoli sanjati.
Tehtnica
Danes boš iskala ravnovesje med sabo in drugimi. Nek kompromis bo potreben, a boš iz njega izšla močnejša. Umetnost, glasba ali lep film ti bodo napolnili dušo.
Škorpijon
Intuicija bo tvoj najmočnejši zaveznik. Nekaj boš "začutila", še preden boš razumela. Zaupaj temu občutku. Ljubezen danes zahteva iskrenost – najprej do sebe.
Strelec
Želja po svobodi bo močna. Če lahko, se odpravi ven – v naravo ali v mesto. Nova izkušnja ti bo prinesla navdih. Nekdo bo navdušen nad tvojim optimizmom.
Kozorog
Dan bo idealen za tiho zadovoljstvo. Morda boš ponosna nase zaradi nečesa, kar si dosegla, pa tega nisi nikomur povedala. Danes si zaslužiš priznanje – tudi od same sebe.
Vodnar
Tvoja drugačnost bo danes tvoja moč. Ljudje bodo iskali tvoje mnenje in ideje. Ljubezen je lahko nenavadna, a prav zato zanimiva. Sledi toku in se mu ne upiraj.
Ribi
Dan bo prežet s sanjavostjo. Tvoja ustvarjalna plat bo močno izražena – piši, riši, sanjaj. Nekdo ti bo pokazal, da si bolj pomembna, kot si misliš.
