Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku

Oven

Danes boš čutila potrebo, da nekaj spremeniš – morda videz, morda razpoloženje, morda načrte. Zaupaj svoji intuiciji, vodi te v pravo smer. Popoldne je idealno za spontano druženje ali krajši izlet.

Preberi še Že skoraj 6 let mineva od smrti njegove žene

Bik

Sobota ti prinaša občutek varnosti in željo po udobju. Privošči si nekaj lepega – dobro hrano, mehko odejo ali dolg pogovor z nekom, ki ti veliko pomeni. Ljubezen se skriva v malih gestah.

Preberi še Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea

Dvojčka

Tvoj um bo danes izjemno hiter. Ideje bodo kar deževale, a ne pozabi tudi na počitek. Pogovor z žensko, ki ti je blizu, bo razjasnil nekaj, kar te že dolgo bega.

Preberi še 4 znaki, ki vstopajo v nevarno območje, kar se tiče ljubezni

Rak

Čustva bodo danes globlja kot običajno. Lahko se pojavi rahla nostalgija, a iz nje boš potegnila dragocen uvid. Domače okolje ti bo nudilo največ miru – poslušaj srce, ne hrupa sveta.

Preberi še V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu

Lev

Dan bo ugoden za samozavest in majhne zmage. Nekdo bo opazil tvoj trud in ti to tudi povedal. Ljubezensko področje obljublja iskrice – morda celo nepričakovano povabilo.

Preberi še Vroče kmetice poskrbele za pravo akcijo

Devica

Sobota te bo učila spuščanja nadzora. Ne rabi biti vse popolno, da je lepo. Posveti se telesu – sprehod, joga ali masaža ti bodo naredili čudeže. Zvečer si dovoli sanjati.

Preberi še Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?

Tehtnica

Danes boš iskala ravnovesje med sabo in drugimi. Nek kompromis bo potreben, a boš iz njega izšla močnejša. Umetnost, glasba ali lep film ti bodo napolnili dušo.

Preberi še Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene

Škorpijon

Intuicija bo tvoj najmočnejši zaveznik. Nekaj boš "začutila", še preden boš razumela. Zaupaj temu občutku. Ljubezen danes zahteva iskrenost – najprej do sebe.

Preberi še Znana Slovenka se bo letos razveselila prvega otroka

Strelec

Želja po svobodi bo močna. Če lahko, se odpravi ven – v naravo ali v mesto. Nova izkušnja ti bo prinesla navdih. Nekdo bo navdušen nad tvojim optimizmom.

Preberi še Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?

Kozorog

Dan bo idealen za tiho zadovoljstvo. Morda boš ponosna nase zaradi nečesa, kar si dosegla, pa tega nisi nikomur povedala. Danes si zaslužiš priznanje – tudi od same sebe.

Preberi še Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije

Vodnar

Tvoja drugačnost bo danes tvoja moč. Ljudje bodo iskali tvoje mnenje in ideje. Ljubezen je lahko nenavadna, a prav zato zanimiva. Sledi toku in se mu ne upiraj.

Preberi še Lepotica izgubila 41 let starejšega moža

Ribi

Dan bo prežet s sanjavostjo. Tvoja ustvarjalna plat bo močno izražena – piši, riši, sanjaj. Nekdo ti bo pokazal, da si bolj pomembna, kot si misliš.