Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč

Oven

Dan te nežno potiska iz cone udobja. Nekdo bo izrekel besede, ki jih potrebuješ slišati, čeprav sprva zabolijo. V ljubezni pusti nadzor in dovoli presenečenje. Večer prinese olajšanje.

Bik

Čas je ugoden za večje finančne odločitve ali pogovor, ki si ga že dolgo odlagala. V srcu čutiš več miru, če si iskrena do sebe.

Dvojčka

Misli letijo hitro, a srce želi počasneje. Danes izberi eno stvar in ji posveti vso pozornost. Sporočilo ali naključno srečanje lahko prebudi staro željo.

Rak

Čustva so globoka, a jasna. Dovoli si ranljivost – to ni šibkost. V odnosih se odpira prostor za več topline, če narediš prvi korak.

Lev

Danes si magnet za poglede in besede občudovanja. Vendar prava moč pride, ko poslušaš, ne ko govoriš. Nekdo potrebuje tvojo podporo bolj, kot pokaže.

Devica

Podrobnosti danes štejejo. Majhna odločitev lahko sproži večjo spremembo. Ne bodi prestroga do sebe – dovolj je, da narediš najboljše, kar zmoreš.

Tehtnica

Ravnovesje se vrača. Lep dan za estetiko, ustvarjanje ali romantičen trenutek. Posveti se tudi prijateljem, ki si želijo tvoje družbe.

Škorpijon

Intuicija je izjemno močna. Zaupaj notranjemu glasu. Nekaj se končuje, da bi se lahko začelo nekaj bolj resničnega.

Strelec

Nemir v tebi kliče po svobodi. Kratek izlet, nov načrt ali vsaj sprememba rutine bo naredila čudež. V ljubezni bodi pogumna in povej, kar čutiš.

Kozorog

Dan zahteva odgovornost, a tudi nežnost do sebe. Ne rabiš nositi bremena sama. Nekdo ti je pripravljen pomagati – če mu to dovoliš.

Vodnar

Ideje kar dežujejo, a ena izstopa. Zapiši jo. Prijateljstvo se lahko danes poglobi ali preoblikuje v nekaj več. Bodi odprta, a zvesta sebi.

Ribi

Sanje so danes sporočila. Poslušaj znake okoli sebe. Čas je primeren za odpuščanje – predvsem sebi.