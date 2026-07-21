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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka veliko nežnosti v ljubezeni

N. Č.
21. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš začutila močan zagon in željo, da nekaj premakneš naprej. Tvoja pogumna narava ti bo pomagala premagati manjšo oviro. Ne pozabi pa si vzeti trenutka za počitek in uživanje v majhnih radostih.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Torek ti prinaša občutek stabilnosti in zadovoljstva. Nekdo ti bo s svojo gesto pokazal, da ceni tvojo zvestobo in toplino. Poskrbi, da boš del dneva namenila tudi svojim željam.

Dvojčka

Dan bo poln zanimivih misli, sporočil in pogovorov. Nekaj, kar boš danes izvedela, ti lahko pomaga pogledati na situacijo iz nove perspektive. Tvoja igrivost bo privabila dobre ljudi.

Rak

Tvoja občutljivost bo danes tvoja največja moč. Z lahkoto boš razumela, kaj drugi potrebujejo, vendar ne pozabi prisluhniti tudi sebi. Večer je primeren za mirne trenutke in sprostitev.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš izžarevala samozavest in toplino. Priložnost, da pokažeš svoje sposobnosti, se lahko pojavi nepričakovano. Dovoli si biti opažena, saj si za svoj trud zaslužiš priznanje.

Devica

Tvoja organiziranost bo danes prišla zelo prav. Uspešno boš uredila stvari, ki so se kopičile, in občutila prijetno olajšanje. Zvečer se prepusti nečemu, kar te razveseljuje.

Tehtnica

Torek bo prinesel priložnost za lep in iskren pogovor. Tvoja sposobnost iskanja ravnovesja bo pomagala rešiti manjši nesporazum. V ljubezni bo pomembna nežnost.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš hitro opazila stvari, ki jih drugi spregledajo. Tvoja intuicija ti bo pokazala pravo smer pri pomembni odločitvi. Ne boj se zaupati lastnemu občutku.

Strelec

V tebi se bo prebudila želja po nečem novem. Tudi majhna sprememba okolja ti lahko prinese veliko dobre energije. Sprejmi povabilo ali idejo, ki te bo navdušila.

Kozorog

Dan bo namenjen potrpežljivemu napredku. Čeprav rezultati morda ne bodo takoj vidni, boš vedela, da delaš prav. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in iskren pristop.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Ideja, ki se ti bo zdela nenavadna, lahko vsebuje veliko potenciala. Pokaži svojo edinstvenost in ne primerjaj se z drugimi.

Ribi

Danes boš našla lepoto v preprostih stvareh. Prijazna beseda, lep spomin ali topel objem ti bodo polepšali dan. Zaupaj svojemu srcu, saj te vodi v pravo smer.

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