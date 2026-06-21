Dnevni horoskop: Ribe bodo občutljive, vodnarji iščejo navdih

Oven
Današnji dan ti prinaša svež val motivacije. Nekaj, kar se je še včeraj zdelo nedosegljivo, bo danes videti precej bližje. V ljubezni si dovoli več spontanosti, saj lahko prav nepričakovan trenutek postane najlepši del dneva.
Bik
Nedelja bo kot ustvarjena za uživanje v preprostih radostih. Družina, prijatelji ali prijeten kotiček v naravi ti bodo pomagali napolniti baterije. Na finančnem področju ostani zmerna in premišljena.
Dvojčka
Tvoj um bo danes še posebej živahen. Ideje bodo prihajale ena za drugo, zato jih ne spreglej. Pogovor z zanimivo osebo ti lahko odpre povsem nov pogled na situacijo, ki te zaposluje.
Rak
Dan bo obarvan s čustveno toplino in občutkom pripadnosti. Nekdo ti bo pokazal, koliko mu pomeniš. Ne boj se izraziti hvaležnosti – drobne pozornosti bodo imele velik učinek.
Lev
Danes boš izžarevala samozavest in dobro voljo. Ljudje bodo iskali tvojo družbo, saj boš znala dvigniti razpoloženje. Če imaš pred sabo pomemben cilj, mu nameni nekaj pozornosti že danes.
Devica
Mirna energija dneva ti bo ustrezala. Uspešno boš uredila nekaj, kar si odlašala že dlje časa. Ne pozabi pa si vzeti trenutka za sprostitev, saj si ga zaslužiš.
Tehtnica
Nedelja prinaša harmonijo in občutek notranjega ravnovesja. Čas je primeren za urejanje odnosov in iskrene pogovore. Nekdo bo cenil tvojo sposobnost poslušanja bolj, kot si misliš.
Škorpijon
Danes te bo vodila intuicija. Če se boš znašla pred odločitvijo, zaupaj svojemu prvemu občutku. V ljubezni se kaže priložnost za globlji in iskrenejši stik.
Strelec
Pred tabo je dan optimizma in dobrega razpoloženja. Vleklo te bo na svež zrak, med ljudi ali v nove dogodivščine. Sledi svoji energiji in ne dovoli, da bi ti malenkosti pokvarile dan.
Kozorog
Dan bo primeren za razmislek o prihodnjih načrtih. Tvoje ideje imajo trdne temelje, zato jim zaupaj. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvoj praktični nasvet.
Vodnar
Danes boš navdih iskala tam, kjer ga drugi ne opazijo. Ustvarjalnost in izvirnost bosta tvoji največji prednosti. Nepričakovano srečanje ali sporočilo ti lahko polepša večer.
Ribi
Tvoja občutljivost bo danes vir moči in ne slabosti. Hitro boš zaznala, kaj potrebujejo ljudje okoli tebe. Privošči si nekaj časa za dejavnosti, ki hranijo tvojo dušo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV