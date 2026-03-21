Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti

Oven
Sobota bo polna energije in želje po gibanju. Idealna je za šport, izlet ali spontano druženje. Nekdo bo občudoval tvojo odločnost.
Bik
Dan te vabi k uživanju v udobju in lepih trenutkih. Dober čas za kulinariko, naravo ali razvajanje doma. Poslušaj svoje srce pri osebnih odločitvah.
Dvojčka
Radovednost te bo vodila v zanimive situacije. Lahko spoznaš novo osebo ali odkriješ hobi, ki te bo navdušil. Večer prinaša sproščen smeh.
Rak
Čustvena povezanost z bližnjimi bo danes zelo pomembna. Obisk ali pogovor lahko poglobi odnos. Ne pozabi pa tudi na čas zase.
Lev
V ospredju bo želja po pozornosti in zabavi. Če greš med ljudi, boš hitro v središču dogajanja. Iskren kompliment ti lahko polepša dan.
Devica
Sobota je odlična za urejanje drobnih stvari, ki si jih odlašala. Občutek reda ti bo prinesel notranji mir. Popoldne si privošči počitek.
Tehtnica
Lepota in harmonija bosta danes tvoja navdih. Obisk galerije, sprehod po mestu ali prijetna kava v dobri družbi ti bodo napolnili dušo.
Škorpijon
Intenzivna čustva lahko vodijo v globoke pogovore. Ne boj se odpreti srca. Skrivnosten trenutek večera bo ostal v lepem spominu.
Strelec
Dan je ustvarjen za svobodo in avanturo. Spontan načrt ali izlet ti bo dal občutek živosti. Smeh bo tvoja najlepša energija.
Kozorog
Čeprav je vikend, boš želela nekaj doseči ali urediti. Ko končaš obveznosti, si privošči zasluženo sprostitev. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost.
Vodnar
Navdih lahko pride iz nepričakovane smeri. Dovoli si ustvarjati ali razmišljati drugače kot običajno. Prijateljski stik bo zelo pomemben.
Ribi
Sobota bo nežna in rahlo romantična. Glasba, voda ali sanjarjenje ti bodo pomagali najti ravnovesje. Prepusti se toku lepih občutkov.
