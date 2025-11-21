Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen petek, strelci bodo dobre volje

Oven
Petek ti prinaša energijo odločnosti. Danes lahko zaključiš nekaj, kar se je dolgo vleklo. V ljubezni pa te čaka iskra, ki ti bo narisala nasmeh na obraz.
Bik
Dan bo umirjen, a poln prijetnih malenkosti. Nekdo te lahko preseneti z gesto, ki ti ogreje srce. Večer je idealen za razvajanje in mir.
Dvojčka
Tvoja družabnost bo danes na vrhuncu. Ljudje bodo iskali tvojo bližino in tvoje ideje. V odnosih pa pričakuj živahno, a lepo dinamiko.
Rak
Čutiš, da potrebuješ bližino in toplino in danes jo tudi dobiš. Popoldne se obeta prijeten, čustveno poln trenutek. Sledi svojemu občutku.
Lev
Tvoj 'nastop' v javnosti bo danes močan in samozavesten. Nekdo te bo opazoval bolj, kot misliš. V ljubezni sledi val privlačnosti, ki ga bo težko prezreti.
Devica
Dan te spodbuja k praktičnosti, a tudi k nežnosti. Dobro ti bo delo vse, kar prinese reda in jasnosti. Nekdo pa te zna presenetiti z iskreno pohvalo.
Tehtnica
Petek bo lahkoten, skoraj romantično obarvan. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se danes razjasni. V odnosih – prijeten občutek bližine.
Škorpijon
Dan prinaša močne energije, ki lahko okrepijo tvojo odločnost. Če želiš narediti pomemben korak, je danes pravi dan. V ljubezni se krepi magnetizem.
Strelec
Optimističen pogled ti prinese nove možnosti. Nekdo ti lahko ponudi priložnost, ki se izkaže za presenetljivo zanimivo. Dan je poln dobre volje.
Kozorog
Čutiš stabilnost, ki ti omogoča, da dokončaš, kar si začela. V odnosih pa bo prisoten trenutek iskrene podpore, ki ti veliko pomeni.
Vodnar
Tvoji nenavadni, a genialni prebliski bodo danes navdušili okolico. V odnosih se obeta sproščena, prijetna energija, ki okrepi povezanost.
Ribi
Danes te vodi občutek, ki ne zgreši. Pojavi se lahko drobno naključje, ki ti razsvetli pot naprej. V ljubezni pričakuj nežno, pomirjujočo gesto.
