Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen petek, strelci bodo dobre volje

N. Č.
21. 11. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Petek ti prinaša energijo odločnosti. Danes lahko zaključiš nekaj, kar se je dolgo vleklo. V ljubezni pa te čaka iskra, ki ti bo narisala nasmeh na obraz. 

Nagradna igra: Doživi snemalni dan serije Nemirna kri
Preberi še
Nagradna igra: Doživi snemalni dan serije Nemirna kri

Bik

Dan bo umirjen, a poln prijetnih malenkosti. Nekdo te lahko preseneti z gesto, ki ti ogreje srce. Večer je idealen za razvajanje in mir.

Horoskop znamenja: bik
Horoskop znamenja: bik FOTO: Dreamstime

Dvojčka

Tvoja družabnost bo danes na vrhuncu. Ljudje bodo iskali tvojo bližino in tvoje ideje. V odnosih pa pričakuj živahno, a lepo dinamiko.

Rak

Čutiš, da potrebuješ bližino in toplino in danes jo tudi dobiš. Popoldne se obeta prijeten, čustveno poln trenutek. Sledi svojemu občutku.

Lev

Tvoj 'nastop' v javnosti bo danes močan in samozavesten. Nekdo te bo opazoval bolj, kot misliš. V ljubezni sledi val privlačnosti, ki ga bo težko prezreti.

Lev - horoskop
Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Devica

Dan te spodbuja k praktičnosti, a tudi k nežnosti. Dobro ti bo delo vse, kar prinese reda in jasnosti. Nekdo pa te zna presenetiti z iskreno pohvalo.

Tehtnica

Petek bo lahkoten, skoraj romantično obarvan. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, se danes razjasni. V odnosih – prijeten občutek bližine.

Škorpijon

Dan prinaša močne energije, ki lahko okrepijo tvojo odločnost. Če želiš narediti pomemben korak, je danes pravi dan. V ljubezni se krepi magnetizem.

Škorpijon
Škorpijon FOTO: iStock

Strelec

Optimističen pogled ti prinese nove možnosti. Nekdo ti lahko ponudi priložnost, ki se izkaže za presenetljivo zanimivo. Dan je poln dobre volje.

Kozorog

Čutiš stabilnost, ki ti omogoča, da dokončaš, kar si začela. V odnosih pa bo prisoten trenutek iskrene podpore, ki ti veliko pomeni.

Vodnar

Tvoji nenavadni, a genialni prebliski bodo danes navdušili okolico. V odnosih se obeta sproščena, prijetna energija, ki okrepi povezanost.

Mesečni horoskop: Ovne čaka obdobje strasti, rake preplavljajo čustveni valovi
Preberi še
Mesečni horoskop: Ovne čaka obdobje strasti, rake preplavljajo čustveni valovi

Ribi

Danes te vodi občutek, ki ne zgreši. Pojavi se lahko drobno naključje, ki ti razsvetli pot naprej. V ljubezni pričakuj nežno, pomirjujočo gesto.

Horoskop
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
