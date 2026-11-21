Oven

Sobota vas bo spodbudila, da se posvetite sebi in svojim željam. Teden je bil naporen, zato bo pravi trenutek za sprostitev in stvari, ki vas osrečujejo. V ljubezni ne hitite z odločitvami. Nekdo si želi vaše bližine, a potrebuje tudi nekaj prostora.

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Bik

Pred vami je prijeten dan, poln malih užitkov. Dobre volje vam ne bo manjkalo, še posebej v družbi ljudi, ki jim zaupate. Partner vas lahko preseneti z nepričakovano pozornostjo, samske pa bi lahko prejele zanimivo sporočilo. Poskrbite za razvajanje.

Dvojčka

Dan bo pester in družaben. Telefon bo zvonil pogosteje kot običajno, povabila pa se bodo kar vrstila. Čeprav boste želeli biti povsod, si vzemite tudi nekaj časa zase. Ljubezensko področje prinaša prijetno igrivost in nekaj flirtanja.

Rak

Sobota vam prinaša občutek topline in povezanosti. Družinski odnosi bodo v ospredju, nekdo pa vam bo namenil besede, ki jih že dolgo želite slišati. Če vas nekaj teži, se o tem pogovorite. Iskrenost bo danes prinesla olajšanje.

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Lev

Dan bo kot ustvarjen za to, da zablestite. Vaša energija bo nalezljiva in ljudje bodo uživali v vaši družbi. V ljubezni vas čaka trenutek, ki vam bo dvignil samozavest. Nekdo bo pokazal veliko več zanimanja, kot ste pričakovale.

Devica

Danes boste želele predvsem mir in nekaj reda v vsakdanu. Kljub prostemu dnevu boste našle zadovoljstvo v organizaciji in načrtovanju prihodnjih tednov. V ljubezni ne iščite skritih pomenov. Nekatere stvari so preprostejše, kot se zdijo.

Tehtnica

Zvezde vam naklanjajo veliko prijetne energije za druženje, kulturo ali romantične trenutke. Če razmišljate o krajšem izletu ali spontanem zmenku, je zdaj pravi čas. Nekdo vas vidi v zelo lepi luči, čeprav tega morda še ni povedal na glas.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo danes izjemno močna. Hitro boste začutile, komu lahko zaupate in kdo ni povsem iskren. V partnerskem odnosu bodo pomembne malenkosti. Pozornost, ki jo boste namenile ljubljeni osebi, bo večkratno vrnjena. Blesteli boste tudi na športnem področju.

Strelec

Sobota bo polna optimizma in dobre volje. Privlačila vas bodo nova doživetja, spoznavanje ljudi in spontani načrti. Če vam nekdo predlaga nekaj nenavadnega, ne zavrnite prehitro. Prav tam se lahko skriva najlepša izkušnja dneva.

Kozorog

Pred vami je mirnejši dan, v katerem boste lahko zadihale in se odmaknile od obveznosti. Dovolite si počitek brez slabe vesti. Na čustvenem področju vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razblinil stare dvome.

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Vodnar

Dan prinaša sveže ideje in nepričakovane preobrate. Nekaj, kar se je zdelo dolgočasno ali rutinsko, bo dobilo novo dimenzijo. V ljubezni boste privlačne zaradi svoje sproščenosti in pristnosti. Ne pretvarjajte se, da ste nekaj, kar niste.

Ribi

Vaša čustvena plat bo danes še posebej poudarjena. Hrepenele boste po nežnosti, lepih besedah in občutku varnosti. Če boste prisluhnile sebi, boste ugotovile, kaj vas v resnici osrečuje. Večer bo odličen za romantiko, film ali dobro knjigo.