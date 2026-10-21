Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, tehtnice čaka prijetna energija

Oven

Dan bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti, kot ste je vajeni. Nekdo v službi ali doma bo iskal vašo podporo, zato skušajte poslušati, preden ukrepate. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, še posebej, če boste pripravljeni pokazati svoja čustva.

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Bik

Pred vami je dan, ko boste uživali v malih stvareh. Dober pogovor, skodelica kave ali sprehod vas lahko napolnijo z energijo. Na finančnem področju se izogibajte impulzivnim nakupom. Srčne zadeve bodo stabilne in pomirjujoče.

Dvojčka

Vaš um bo danes deloval s polno hitrostjo. Idej ne bo manjkalo, zato si jih zapisujte. Nekdo vas bo navdušil s svojim pogledom na življenje. V ljubezni bodite iskreni glede svojih pričakovanj, saj se lahko tako izognete nesporazumom.

Rak

Danes boste bolj občutljivi na razpoloženje ljudi okoli sebe. Poskrbite tudi zase in ne prevzemajte vseh skrbi drugih. Popoldne je ugodno za družinska srečanja ali pogovor, ki ga že dolgo odlašate. Večer prinaša občutek notranjega miru.

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Lev

V ospredju boste, ne da bi se za to posebej trudili. Vaša samozavest bo privlačila pozornost in odpirala vrata novim priložnostim. Na ljubezenskem področju se lahko zgodi zanimiv preobrat, ki vas bo spravil v dobro voljo.

Devica

Dan je kot ustvarjen za urejanje odprtih vprašanj. Z malo discipline boste dosegli več, kot ste pričakovali. Ne pozabite si vzeti časa za počitek. Nekdo vam bo hvaležen za nasvet, ki ga boste dali povsem spontano.

Tehtnica

Čakajo vas prijetne energije in več harmonije v odnosih. Če ste v zadnjem času dvomili o določeni odločitvi, boste danes dobili znak, da ste na pravi poti. Zvečer si privoščite nekaj, kar vas resnično osrečuje.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno močna. Zaupajte občutkom, predvsem pri ljudeh, ki jih ne poznate dobro. Nekdo bi vam lahko razkril zanimivo skrivnost ali informacijo. V ljubezni bo ključna iskrenost.

Strelec

Dan bo poln gibanja, novic in zanimivih pogovorov. Če razmišljate o spremembi ali novem projektu, je pravi trenutek, da naredite prvi korak. Vaša pozitivna energija bo nalezljiva in drugi bodo radi v vaši družbi.

Kozorog

Danes boste osredotočeni na cilje in rezultate. Nekaj, za kar ste dolgo delali, bi lahko začelo kazati prve konkretne rezultate. Ne pozabite pa nameniti pozornosti tudi zasebnemu življenju, kjer nekdo pogreša več vaše bližine.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Navdih boste našli tam, kjer ga najmanj pričakujete. Nova ideja ali naključno srečanje lahko sproži zanimivo verigo dogodkov. V ljubezni se obeta več sproščenosti in lahkotnosti, če boste pustili preteklost za sabo.

Ribi

Dan vas spodbuja, da sledite svoji ustvarjalni plati. Zaupajte si in ne podcenjujte svojih talentov. Nekdo bo opazil vaš trud in ga tudi pohvalil. Večer je primeren za romantiko, sanjarjenje ali prijeten oddih.