Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje

Oven

Danes boš polna energije in pripravljena, da se lotiš stvari, ki si jih predolgo odlašala. Nekdo bo morda preizkusil tvojo potrpežljivost, vendar mu ne daj zadovoljstva z burnim odzivom. V ljubezni te čaka prijetno presenečenje. Zaupaj svoji samozavesti.

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Bik

Počasen začetek dneva ti bo dobro del. Ne sili v odločitve, preden boš zares vedela, kaj želiš. Na finančnem področju se pokaže možnost, da nekaj urediš bolj ugodno. V ljubezni boš potrebovala predvsem občutek varnosti in iskrenosti.

Dvojčka

Danes se ti obeta veliko komunikacije. Telefonski klic ali sporočilo lahko odpre zanimivo priložnost. Tvoje ideje bodo opažene, zato jih ne zadržuj zase. V ljubezni pazi, da ne boš prehitro sklepala; vprašaj, če želiš vedeti odgovor.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko močnejša, zato si vzemi dovolj časa zase. Nekdo ti bo zaupal nekaj osebnega in s tem pokazal, da ti zaupa. Na področju ljubezni je pred tabo topel trenutek, ki bo okrepil bližino. Ne pozabi tudi na svoje potrebe.

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Lev

Danes boš znala pritegniti pozornost brez posebnega truda. Tvoja samozavest bo naredila dober vtis, še posebej pri nekom, ki te opazuje že nekaj časa. Pri delu ne prevzemi vsega nase. Zvečer te čaka priložnost za zabavo ali prijetno druženje.

Devica

Tvoja organiziranost bo danes prišla zelo prav. Nekaj, kar je bilo videti zapleteno, boš rešila hitreje, kot pričakuješ. Na čustvenem področju pa poskusi nekoliko manj analizirati in bolj občutiti. Majhna pozornost ti lahko polepša ves dan.

Tehtnica

Danes boš iskala pravo ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Čeprav boš želela ugoditi vsem, ni treba, da vedno postaviš sebe na drugo mesto. V ljubezni se obeta prijeten pogovor. Nekdo ti bo morda končno povedal tisto, kar si želela slišati.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če boš imela občutek, da nekaj ni tako, kot se zdi, si vzemi čas in opazuj dogajanje. Na ljubezenskem področju se lahko pojavi močna privlačnost. Ne razkrivaj vsega takoj, nekaj skrivnostnosti ti bo koristilo.

Strelec

Pred tabo je dan novih možnosti. Nekdo bo predlagal nekaj spontanega, kar ti bo sprva morda delovalo nepraktično, vendar ti bo prebudilo radovednost. V ljubezni bo pomemben humor. Ne jemlji vsake malenkosti tako resno in uživaj v trenutku.

Kozorog

Danes boš želela videti konkretne rezultate, vendar bo treba pri nečem še malo počakati. Ne skrbi, stvari se premikajo v pravo smer. V odnosih pokaži nekoliko več topline. Nekdo ti je bližje, kot si trenutno predstavljaš.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes na višku. Ideja, ki se ti bo zdela sprva nekoliko nenavadna, bi lahko imela veliko potenciala. Na ljubezenskem področju se izogni igranju nedostopne. Če ti je nekdo všeč, mu lahko to pokažeš na preprost način.

Ribi

Danes boš potrebovala več miru kot običajno. Ne počuti se krivo, če se boš želela umakniti od ljudi in si napolniti baterije. V ljubezni te lahko preseneti iskren izraz čustev. Zvečer si privošči nekaj prijetnega; zaslužiš si malo razvajanja.