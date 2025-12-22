Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi

Oven

Ponedeljek te bo postavil nazaj v ritem, a brez pretiranega pritiska. Danes bo pomembno, da ne reagiraš prehitro. V ljubezni se pokaže priložnost za majhen, a iskren korak naprej.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan se bo začel mirno, a prinesel občutek notranje stabilnosti. Dobro boš vedela, kaj želiš in česa ne. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost bolj, kot boš sprva opazila.

Dvojčka

Misli bodo hitre, obveznosti pa raznolike. Poskusi ostati zbrana pri eni stvari naenkrat. V odnosih bo danes pomembno, da poveš resnico na nežen način.

Rak

Čutila boš rahlo občutljivost, a tudi globoko povezanost s sabo. Ne ignoriraj svojih potreb. Topla beseda ali objem bosta imela danes posebno moč.

Lev

Ponedeljek ti ponuja priložnost, da zasiješ s svojo samozavestjo, a brez potrebe po dokazovanju. V ljubezni se obeta stabilen in pomirjujoč občutek bližine.

icon-expand Lev - horoskop FOTO: Dreamstime

Devica

Ob koncu leta je čas za pogled nazaj. Si letos dosegla vse cilje? Si bila oseba, kakršna želiš biti? Imaš lastnosti, ki jih ceniš? Še je čas za spremembo!

Tehtnica

Iskala boš ravnovesje med dolžnostmi in srcem. Če boš sledila občutku, se bo vse postavilo na pravo mesto. V ljubezni bo dan primeren za nežen pogovor.

Škorpijon

Notranja moč bo danes tiha, a zelo prisotna. Zaupaj svojemu občutku, tudi če ga ne moreš razložiti z besedami. V odnosih se odpira prostor za globlje razumevanje.

Strelec

Ponedeljek ti bo prinesel željo po jasnem cilju. Dobro je, da razmisliš, kam vlagaš svojo energijo. Nekdo te bo presenetil s svojo iskrenostjo.

icon-expand Strelec FOTO: Dreamstime

Kozorog

Obveznosti bodo jasne, a dan ne bo težak. Če si boš dovolila malo več mehkobe, bo vse teklo lažje. V ljubezni se kaže zanesljiva in umirjena energija.

Vodnar

Danes boš nekoliko odmaknjena, a zelo pronicljiva. Ideja, ki se ti porodi, ima potencial za prihodnost. V odnosih bodi zvesta sebi.

Ribi

Bliža se konec leta in želiš si razčistiti vse odnose. V določenih situacijah to žal ni mogoče, a nič zato. Ohrani pozitivno naravnanost in se upri temnim mislim.