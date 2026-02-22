Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi

N. Č.
22. 02. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna energije, a jo boš želela porabiti po svoje. Nekdo ti lahko svetuje, vendar boš raje sledila notranjemu glasu. V ljubezni si želiš jasnosti – povej naravnost, kaj čutiš, brez olepševanja.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja te bo vabila k udobju: dobra hrana, mehka odeja in mir. Čustveno boš bolj občutljiva kot običajno, zato ne jemlji vsega osebno. Lep trenutek se obeta zvečer, ko boš spet našla notranji mir.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes hitrejše od tvojih nog. Nekdo ti bo zaupal skrivnost, ki te bo presenetila. Pazi, da ne govoriš prehitro – danes je dan za poslušanje, ne pretirano govorjenje.

Rak

Čustva bodo globoka in mehka kot valovi. Idealna nedelja za družino ali nekoga, ki ti daje občutek varnosti. Tudi v ljubezni si želiš bližine, ne velikih besed – objem pove več kot obljuba.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes sijala, a boš presenetljivo nežna. Nekdo bo potreboval tvojo podporo in ti jo boš dala brez oklevanja. Večer je kot nalašč za majhno razvajanje – zaslužiš si ga.

Devica

Dan boš želela imeti pod nadzorom, a vesolje ima druge načrte. Sprememba te lahko spravi iz tira, a ti bo na koncu celo koristila. Ljubezen danes potrebuje potrpežljivost, ne analize.

Tehtnica

Nedelja bo romantično obarvana. V zraku bo nekaj lahkotnega, skoraj filmskega. Če si v odnosu, bo dan idealen za iskren pogovor; če si samska, se lahko pojavi zanimiva misel ali sporočilo.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš bolj skrivnostna kot običajno. Nekaj v tebi se prebuja in želi spremembo. Čustva bodo intenzivna, a tokrat prijetna – kot globok vdih po dolgem dnevu.

Strelec

Želja po svobodi bo močna, tudi če boš doma. Misli bodo potovale daleč. Nekdo ti lahko ponudi drugačen pogled na situacijo, ki te že nekaj časa bega. Sprejmi ga odprto.

Kozorog

Danes boš čutila potrebo po miru in tišini. Telo in duša želita pavzo. Ne obremenjuj se s tem, kaj moraš – danes je pomembneje, kaj želiš. V ljubezni bo pomembna zanesljivost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ideje bodo kar padale z neba. Morda dobiš navdih za nekaj novega ali drugačnega. V odnosih boš iskala svobodo, a tudi razumevanje. Lep dan za pogovor o prihodnosti.

Ribi

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Sanjarjenje ti bo prijalo, a pazi, da ne pobegneš pred resničnostjo. Nekdo ti lahko pokaže nežnost na nepričakovan način. Sledi srcu – danes ve več kot razum.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517