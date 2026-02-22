Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi

Oven

Danes boš polna energije, a jo boš želela porabiti po svoje. Nekdo ti lahko svetuje, vendar boš raje sledila notranjemu glasu. V ljubezni si želiš jasnosti – povej naravnost, kaj čutiš, brez olepševanja.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Nedelja te bo vabila k udobju: dobra hrana, mehka odeja in mir. Čustveno boš bolj občutljiva kot običajno, zato ne jemlji vsega osebno. Lep trenutek se obeta zvečer, ko boš spet našla notranji mir.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes hitrejše od tvojih nog. Nekdo ti bo zaupal skrivnost, ki te bo presenetila. Pazi, da ne govoriš prehitro – danes je dan za poslušanje, ne pretirano govorjenje.

Rak

Čustva bodo globoka in mehka kot valovi. Idealna nedelja za družino ali nekoga, ki ti daje občutek varnosti. Tudi v ljubezni si želiš bližine, ne velikih besed – objem pove več kot obljuba.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes sijala, a boš presenetljivo nežna. Nekdo bo potreboval tvojo podporo in ti jo boš dala brez oklevanja. Večer je kot nalašč za majhno razvajanje – zaslužiš si ga.

Devica

Dan boš želela imeti pod nadzorom, a vesolje ima druge načrte. Sprememba te lahko spravi iz tira, a ti bo na koncu celo koristila. Ljubezen danes potrebuje potrpežljivost, ne analize.

Tehtnica

Nedelja bo romantično obarvana. V zraku bo nekaj lahkotnega, skoraj filmskega. Če si v odnosu, bo dan idealen za iskren pogovor; če si samska, se lahko pojavi zanimiva misel ali sporočilo.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš bolj skrivnostna kot običajno. Nekaj v tebi se prebuja in želi spremembo. Čustva bodo intenzivna, a tokrat prijetna – kot globok vdih po dolgem dnevu.

Strelec

Želja po svobodi bo močna, tudi če boš doma. Misli bodo potovale daleč. Nekdo ti lahko ponudi drugačen pogled na situacijo, ki te že nekaj časa bega. Sprejmi ga odprto.

Kozorog

Danes boš čutila potrebo po miru in tišini. Telo in duša želita pavzo. Ne obremenjuj se s tem, kaj moraš – danes je pomembneje, kaj želiš. V ljubezni bo pomembna zanesljivost.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Ideje bodo kar padale z neba. Morda dobiš navdih za nekaj novega ali drugačnega. V odnosih boš iskala svobodo, a tudi razumevanje. Lep dan za pogovor o prihodnosti.

Ribi

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Sanjarjenje ti bo prijalo, a pazi, da ne pobegneš pred resničnostjo. Nekdo ti lahko pokaže nežnost na nepričakovan način. Sledi srcu – danes ve več kot razum.