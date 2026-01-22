Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti

Oven
Dan te uči potrpežljivosti. Ni treba, da se vse zgodi takoj. V odnosih se bo pokazala resnica. Čas je za iskrene pogovore in odpuščanje.
Bik
Čutiš potrebo po varnosti. Ugoden dan za urejanje doma ali telesa. Majhna razvada bo danes delovala kot terapija.
Dvojčka
Besede imajo danes posebno moč. Kar poveš, bo slišano – zato izberi iskrenost. Nek pogovor se lahko razvije v nekaj globljega, kot si pričakovala.
Rak
Preteklost trka na vrata. Čustveno si močnejša, kot misliš. Dan je primeren za zaključke in notranji mir.
Lev
V ospredju je tvoje dostojanstvo. Ne rabiš dokazovati svoje vrednosti. Prava oseba te vidi tudi takrat, ko si tiha. Večer lahko prinese prijetno potrditev.
Devica
Danes čutiš energijo drugih. Postavi meje brez slabe vesti. Če si privoščiš red – v mislih ali prostoru – se bo razjasnilo tudi srce.
Tehtnica
Hrepeniš po harmoniji. Dan te spodbuja, da poveš, kaj potrebuješ. Ljubezen danes nagrajuje iskren pogum.
Škorpijon
Nekaj se premika pod površjem. Ne sili odgovora, prišel bo sam. Zaupaj procesu. Intimnost danes pomeni bližino, ne nadzora.
Strelec
Pojavi se želja po spremembi perspektive. Dober dan za učenje, načrtovanje ali pogovor z nekom, ki razmišlja drugače. Srce se odpira novim možnostim.
Kozorog
Odgovornosti so še vedno tu, a danes jih nosiš z več lahkotnosti. Nekdo opazi tvoj trud. Dovoli si trenutek ponosa – zaslužiš si ga.
Vodnar
Čutiš potrebo po avtentičnosti. Danes ne igraj vloge, bodi ti. Prijateljski odnos se lahko nepričakovano poglobi. Sledi temu, kar je resnično.
Ribi
Dan te vabi k nežnosti. Do sebe, do drugih, do sveta. Ustvarjalnost te lahko preseneti tam, kjer je najmanj pričakuješ. Poslušaj srce – govori tiho, a jasno.
