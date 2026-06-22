Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, strelci si želijo pustolovščine

Oven

Dan bo poln energije in novih zamisli. Ne hitite z odločitvami v ljubezni, saj bo iskren pogovor prinesel več kot impulzivno dejanje. Na delovnem področju vas lahko preseneti zanimiva priložnost.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Čas je, da si vzamete nekaj trenutkov zase. Nekdo v vaši bližini bo potreboval vašo podporo, vendar ne pozabite tudi na lastne potrebe. Večer prinaša prijetno sprostitev.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Nova informacija ali nepričakovano srečanje lahko odpre vrata zanimivemu projektu. V ljubezni bodite jasni glede svojih pričakovanj.

Rak

Čustva bodo nekoliko intenzivnejša kot običajno. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas bo vodila v pravo smer. Finančne zadeve zahtevajo nekaj več previdnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan vam prinaša pozornost in priznanje. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste zlahka navdušili ljudi okoli sebe. V osebnih odnosih pokažite tudi svojo nežnejšo plat.

Devica

Osredotočenost in organiziranost vam bosta pomagali dokončati nalogo, ki jo že nekaj časa odlašate. Ne podcenjujte pomena počitka – tudi vi potrebujete oddih.

Tehtnica

Ljubezen in prijateljstvo bosta danes v ospredju. Nekdo vam bo namenil lepo gesto, ki vam bo polepšala dan. Umetnost, glasba ali ustvarjanje vam lahko prinesejo navdih.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Pred vami je dan globokih spoznanj. Morda boste ugotovili nekaj pomembnega o sebi ali o odnosu, ki vam veliko pomeni. Zvečer si privoščite mir in tišino.

Strelec

Želja po pustolovščini bo močna. Če ne morete odpotovati, poskusite vsaj nekaj novega. Dan je ugoden za učenje, raziskovanje in sklepanje novih poznanstev.

Kozorog

Vztrajnost bo danes nagrajena. Nekaj, za kar ste se dolgo trudili, bo začelo kazati rezultate. V ljubezni ne skrivajte svojih občutkov za zidom resnosti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Vaša izvirnost bo navdušila okolico. Ideja, ki se vam bo porodila na videz naključno, ima velik potencial. Poslušajte tudi mnenja ljudi, ki razmišljajo drugače od vas.

Ribi

Dan bo primeren za sanjarjenje, ustvarjanje in poslušanje srca. Nekdo vam bo zaupal svojo skrivnost ali občutke. Ostanite odprti za nežne spremembe, ki prihajajo v vaše življenje.