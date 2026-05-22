Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, levi si želijo več pozornosti

N. Č.
22. 05. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Petek bo dinamičen in poln energije. Nekdo bo skušal slediti tvojemu tempu, vendar boš danes korak pred drugimi. V ljubezni bo pomembna iskrenost.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan ti prinaša željo po udobju in sprostitvi. Dober čas za prijetno družbo ali večer brez obveznosti. Nekdo ti lahko nameni lepo gesto.

Dvojčka

Tvoja komunikativnost bo danes v ospredju. Hitro boš pritegnila pozornost ljudi okoli sebe. Proti večeru se obeta zanimivo sporočilo.

Rak

Petek bo nekoliko bolj čustven, vendar tudi zelo iskren. Nek pogovor ti lahko pomaga razjasniti dvome. Zaupaj svoji intuiciji.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš želela več pozornosti in zabave. Nekdo bo občudoval tvojo energijo in samozavest. V ljubezni se obeta več strasti.

Devica

Dan bo uspešen, čeprav nekoliko naporen. Tvoja natančnost bo danes velika prednost. Večer bo primeren za počitek.

Tehtnica

Petek prinaša prijetno energijo za romantiko in druženje. Nekdo ti bo namenil več pozornosti kot običajno. Prepusti se trenutku.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intenzivnost bo danes hitro opažena. Če te nekaj moti, povej pravočasno. Nekdo si želi več tvoje bližine.

Strelec

Dan bo spontan in poln novih idej. Dober trenutek za kratko potovanje ali nepričakovano odločitev. Tvoja energija bo nalezljiva.

Kozorog

Danes boš osredotočena na cilje, vendar boš proti večeru potrebovala več miru. Nekdo bo cenil tvojo stabilnost in zanesljivost.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Nekdo bo navdušen nad tvojo drugačnostjo. V ljubezni se lahko zgodi zanimiv preobrat.

Ribi

Petek bo nežen in nekoliko zasanjan. Dober dan za glasbo, umetnost ali iskren pogovor z osebo, ki ti veliko pomeni.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje

Horoskop

Dnevni horoskop: Biki potrebujejo mir, energija dvojčkov bo nalezljiva

Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, levi imajo nalezljivo energijo
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, dvojčki se bodo osredotočili na svoje potrebe
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovne bo spremljala močna energija, dvojčki bodo radovedni
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo energični, rake čaka neprijetna situacija
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, device se morajo osredotočiti na zdravje
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Energija ovnov bo nalezljiva, tehtnicam so se spremenile prioritete
Priporoča
  • Honor 600 309x513 px 01
  • Honor 600 309x513 px 02
  • Honor 600 309x513 px 03
  • Honor 600 309x513 px 04
  • Honor 600 309x513 px 05
  • Honor 600 309x513 px 06
  • Honor 600 309x513 px 07
  • Honor 600 309x513 px 08
  • Honor 600 309x513 px 09
  • Honor 600 309x513 px 10
  • Honor 600 309x513 px 11
  • Honor 600 309x513 px 12
  • Honor 600 309x513 px 13
  • Honor 600 309x513 px 14
  • Honor 600 309x513 px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729