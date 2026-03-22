Dnevni horoskop: Device potrebujejo počitek, tehtnice iščejo harmonijo v odnosih

Oven
Nedelja prinaša potrebo po umiritvi po aktivnem obdobju. Vzemi si čas za razmislek o prihodnjih korakih. Kratek sprehod ali gibanje na svežem zraku ti bo zelo koristilo.
Bik
Dan bo topel in prijeten, idealen za druženje z ljudmi, ki ti veliko pomenijo. Občutek varnosti bo danes tvoja največja moč. Privošči si počasno, lepo nedeljo.
Dvojčka
Misli bodo živahne, a dan kliče po več miru. Dobro ti bo delo branje, pisanje ali poglobljen pogovor. Nekdo te lahko prijetno preseneti z novico.
Rak
Čustvena energija bo nežna in globoka. Posveti se domu, spominom ali ustvarjanju prijetnega vzdušja. Intuicija ti bo pomagala razumeti nekoga bližnjega.
Lev
Čeprav si rada v središču pozornosti, bo danes bolj prijala umirjena družba. Topel kompliment ali iskren objem ti lahko polepšata dan. Poslušaj svoje srce.
Devica
Nedelja je odlična za načrtovanje novega tedna. Občutek organiziranosti ti bo dal notranji mir. Ne pozabi pa si pustiti prostora za počitek.
Tehtnica
Harmonija v odnosih bo danes zelo pomembna. Skupno kosilo, sprehod ali lep pogovor bodo poglobili bližino. Tvoja prijaznost bo nalezljiva.
Škorpijon
Dan lahko prinese globoko osebno spoznanje. Dovoli si tišino in iskren pogled vase. Večer bo primeren za romantiko ali čustveno povezovanje.
Strelec
Čeprav je nedelja, boš čutila željo po gibanju ali raziskovanju. Tudi kratek izlet ali sprememba okolja ti lahko povrneta energijo. Sledi optimizmu.
Kozorog
Dan je primeren za notranjo stabilnost in razmislek o ciljih. Pogovor s starejšo ali izkušeno osebo ti lahko prinese modrost. Večer naj bo umirjen.
Vodnar
Navdih bo tih, a zelo ustvarjalen. Posveti se idejam, ki so že nekaj časa v tvoji glavi. Prijateljstvo ali sporočilo od nekoga posebnega ti bo ogrelo srce.
Ribi
Nedelja bo čarobno zasanjana. Umetnost, narava ali meditacija ti bodo pomagale začutiti notranji mir. Prepusti se občutku hvaležnosti.
