Dnevni horoskop: Ovne bo vodila igrivost, škorpijonom se obeta strasten večer

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sobota ti prinaša val energije in željo po akciji. Če se odločiš za spontano avanturo, bo prinesla osvežitev. V ljubezni pa danes vodi igrivost.

Bik

Dan je ustvarjen za udobje, dobre okuse in prijetne trenutke. Poskrbi za svoje telo in dom – majhna razvada bo imela velik učinek. V ljubezni uživaš v nežnosti.

Dvojčka

Družabnost bo tvoja supermoč. Pogovori te dvignejo, srečanja pa ti dajo nove ideje. V odnosih pričakuj živahen, lahko tudi malce koketen ton.

Rak

Sobota ti prinaša toplino in občutek, da si na pravem mestu. Doma te čaka prijeten val miru. V ljubezni bo močna potreba po iskrenosti.

Lev

Dan je kot nalašč zate – poln energije, druženja in občudovanja. Nekdo te lahko preseneti z zelo jasnim zanimanjem. Samozavest bo tvoj magnet.

Devica

Danes najdeš lepoto v preprostih opravilih. Urejanje, čiščenje ali načrtovanje ti bo prineslo zadovoljstvo. V ljubezni pa sledi drobno, prijetno presenečenje.

Tehtnica

Sobota te obdaja z lahkotnostjo. Nekdo ti lahko polepša dan z gesto, ki jo dolgo nosiš v mislih. V odnosih bo prevladovala harmonija.

Škorpijon

Dan nosi globoko energijo. Pogovor ali trenutek ti lahko razkrije nekaj pomembnega o tebi ali o nekom drugem. Večer bo strasten.

Strelec

Dan je kot ustvarjen za izlete, nove ideje in svobodo. Če te nekdo povabi ven, sprejmi – prinese ti dobro zgodbo. V ljubezni se obeta smeh.

Kozorog

Sobota je stabilna in mirna, kar ti ustreza. Uživala boš v urejenosti in občutku nadzora. Nekdo pa ti lahko pokaže, da te ceni bolj, kot veš.

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost in nenavadne zamisli bodo danes še posebej močne. Danes lahko rešiš nekaj, kar je drugim uganka. V ljubezni – lahkotno in prijetno.

Ribi

Dan prinaša tiho, mehko energijo. Intuicija te vodi stran od napetosti in bližje miru. V odnosih pričakuj nežno, pomirjujočo bližino.