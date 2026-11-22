Oven

Nedelja vas bo spodbudila k razmišljanju o prihodnjih korakih. Čeprav boste želele nekaj akcije, vam bo koristilo, da nekoliko upočasnite tempo. V ljubezni se obeta prijeten trenutek, ko boste začutile, da vas nekdo zares razume. Večer namenite načrtom, ki vas navdihujejo.

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Bik

Pred vami je miren in prijeten dan, ki bo kot nalašč za druženje z družino ali bližnjimi prijatelji. Čutile boste potrebo po povezanosti in toplini. Na ljubezenskem področju se obeta več nežnosti kot običajno. Privoščite si nekaj, kar vas osrečuje.

Dvojčka

Dan bo poln zanimivih pogovorov in novih idej. Nekdo vam lahko ponudi drugačen pogled na situacijo, ki vas že dlje časa zaposluje. V ljubezni bodo pomembne iskrene besede. Če boste povedale, kaj čutite, boste pozitivno presenečene nad odzivom.

Rak

Vaša občutljivost bo danes vaša največja prednost. Hitro boste zaznale potrebe drugih in znale ponuditi podporo. Obenem pa ne pozabite nase. Ljubezen bo nežna in umirjena, prav takšna, kot vam najbolj ustreza. Večer prinaša notranji mir.

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Lev

Nedelja vam prinaša dobro voljo in željo po druženju. Nekdo bo užival v vaši energiji bolj, kot si mislite. Če ste samske, se lahko razvije zanimiv pogovor, ki bo obljubljal več. Dan bo odličen tudi za ustvarjalne projekte in hobije.

Devica

Danes boste hrepenele po občutku urejenosti in jasnosti. Dober čas je za pripravo na nov teden, vendar ne pretiravajte z obveznostmi. V ljubezni vas čaka prijetna gesta, ki bo potrdila, da ste na pravi poti. Zaupajte procesu.

Tehtnica

Pred vami je dan harmonije in lepih trenutkov. Privlačili vas bodo estetski užitki, dobra hrana in prijetna družba. V odnosih boste sposobne zgladiti še zadnje nesporazume. Večer je kot ustvarjen za romantiko ali sproščen pogovor ob kozarcu vina.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo danes zadela v polno. Če vas nekaj opozarja, da morate biti previdne, temu občutku prisluhnite. Na čustvenem področju boste pripravljene pokazati več ranljivosti kot običajno, kar bo odnos z nekom še poglobilo.

Strelec

Nedelja bo lahkotna in optimistična. Razmišljale boste o prihodnjih potovanjih, načrtih ali novih izzivih. Nekdo vas lahko navduši s svojo energijo in pogledom na življenje. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje, ki vam bo polepšalo dan.

Kozorog

Dan bo primeren za počitek in polnjenje baterij. V zadnjem času ste dajale veliko energije drugim, zdaj pa je čas, da nekaj pozornosti namenite sebi. V partnerskem odnosu bo pomembna iskrenost. Kratek pogovor lahko prinese veliko olajšanje.

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Vodnar

Pred vami je zanimiv dan, v katerem boste iskale nekaj novega in drugačnega. Če boste sledile svoji radovednosti, boste naletele na navdihujočo idejo ali osebo. V ljubezni se ne bojte narediti prvega koraka. Zvezde podpirajo pogum.

Ribi

Dan bo obarvan s toplino, nežnostjo in prijetnim občutkom varnosti. Uživate lahko v drobnih trenutkih, ki jih pogosto spregledamo. Nekdo vas bo razveselil s pozornostjo ali lepo besedo. Večer bo idealen za sprostitev, sanjarjenje in pripravo na nov teden.