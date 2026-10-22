Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi bodo pokazali nežnejšo plat

Oven

Danes boste polni energije in pripravljeni narediti korak, ki ga že nekaj časa odlašate. V službi ali pri osebnem projektu se lahko pokaže priložnost, ki bo zahtevala pogum, a prav to je vaša prednost. V ljubezni ne skrivajte svojih želja, iskrenost bo prinesla največ.

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Bik

Četrtek bo namenjen iskanju ravnovesja. Nekaj vas lahko zmoti že zgodaj zjutraj, vendar boste s svojo značilno umirjenostjo hitro našli rešitev. Popoldne prinaša prijeten pogovor z osebo, ki vam veliko pomeni.

Dvojčka

Danes boste v središču dogajanja. Telefoni bodo zvonili, sporočila prihajala eno za drugim, vi pa boste uživali v živahnem tempu. Nekdo vam lahko zaupa pomembno skrivnost.

Rak

Vaša čustvena plat bo danes izrazitejša kot običajno. Nek dogodek vas lahko spomni na preteklost, vendar boste ugotovili, da ste od takrat prehodili dolgo pot. Večer je idealen za razvajanje in počitek.

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Lev

Pred vami je dan, ko boste sijali. Nekdo bo opazil vaš trud in vas pohvalil, kar vam bo še dodatno dvignilo samozavest. Na področju ljubezni pa se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Podrobnosti bodo danes ključnega pomena. Če boste pozorni, boste opazili nekaj, kar je ušlo drugim. V odnosih bodite nekoliko bolj sproščeni in ne analizirajte vsake besede.

Tehtnica

Dan bo kot nalašč za urejanje odnosov. Če je med vami in nekom prišlo do nesporazuma, boste našli prave besede za spravo. Tudi na finančnem področju se obeta dobra novica.

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Škorpijon

Sonce že trka na vrata vašega znamenja in to boste tudi občutili. Vaša odločnost bo danes izjemna. Ne dovolite, da bi vas mnenja drugih oddaljila od ciljev, ki ste si jih zadali.

Strelec

Nemir vas bo vlekel v nove dogodivščine. Čeprav morda ne boste mogli pobegniti na potovanje, si lahko dan popestrite z novim izzivom ali idejo. Nekdo vas bo navdušil s svojim pogledom na življenje.

Kozorog

Danes boste osredotočeni na svoje obveznosti. Čeprav vas čaka veliko dela, boste zadovoljni z rezultati. V ljubezni bo pomembno, da pokažete tudi svojo nežnejšo stran.

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Vodnar

Nenavadna ideja, ki se vam bo porodila danes, bi lahko postala nekaj veliko večjega. Ne zavrzite je prehitro. V večernih urah si vzemite čas za prijatelje ali družino.

Ribi

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Danes boste znali videti lepoto tam, kjer je drugi ne opazijo. V ljubezni se obeta toplina, ki vas bo spomnila, zakaj je vredno odpreti srce.