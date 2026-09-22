Dnevni horoskop: Ovni zaupajo intuiciji, rake čaka nežnost

Oven

Danes boš želela stvari urediti hitro in po svoje, vendar ti bo potrpežljivost prinesla več, kot pričakuješ. Na področju ljubezni te lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj, kar ti že nekaj časa roji po glavi. Pri delu zaupaj svoji prvi intuiciji.

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Bik

Dan je kot nalašč za to, da se ustaviš in narediš nekaj zase. Nekdo iz tvoje bližine ti bo pokazal, da mu je mar, tudi če tega ne bo povedal neposredno. Finančno se izogni impulzivnim nakupom. Zvečer si privošči nekaj, kar te resnično sprošča.

Dvojčka

Tvoj dan bo poln sporočil, idej in zanimivih pogovorov. Ena na videz nepomembna informacija lahko sproži idejo, ki jo boš kasneje še kako dobro izkoristila. V ljubezni ne išči skritih pomenov tam, kjer jih ni.

Rak

Danes boš nekoliko bolj čustvena kot običajno, zato si ne nalagaj tujih skrbi. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, vendar ne pozabi, da tudi ti potrebuješ prostor zase. Ljubezensko področje prinaša nežnost in možnost prijetnega presenečenja.

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Lev

Pozornost bo danes pogosto usmerjena nate – in prav je tako. Na delovnem področju se pokaži, saj bo tvoja samozavest opažena. V odnosih pa pazi, da želje po nadzoru ne zamenjaš za varnost. Včasih je najlepše preprosto zaupati.

Devica

Danes boš opazila podrobnost, ki so jo drugi spregledali. Tvoja organiziranost ti bo pomagala rešiti manjši zaplet, vendar si ne prizadevaj, da bi bilo popolnoma vse brezhibno. V ljubezni te čaka prijeten trenutek, če si boš dovolila biti spontana.

Tehtnica

Pred tabo je dan odločitev. Nekaj, kar že dolgo odlagaš, bo zahtevalo jasen odgovor. Poslušaj svoje občutke, vendar ne pozabi na dejstva. Samske lahko preseneti zanimiv pogled neznanca, vezane pa čaka več romantike, kot pričakujejo.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes izjemno močna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, si vzemi čas, preden se odzoveš. Na ljubezenskem področju se lahko prebudi stara iskrica ali pa se pojavi nekdo, ki bo vzbudil tvojo radovednost.

Strelec

Potrebovala boš spremembo rutine. Tudi kratek izlet, spontana kava ali nov načrt za konec tedna ti lahko izboljšajo razpoloženje. Na področju kariere ne podcenjuj svojih idej – ena od njih ima več potenciala, kot se trenutno zavedaš.

Kozorog

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, vendar te bo življenje prijetno presenetilo prav tam, kjer načrti ne bodo šli po pričakovanjih. Finančno ostani premišljena. V ljubezni pa si dovoli pokazati malo več ranljivosti.

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Vodnar

Tvoj um bo danes deloval s polno hitrostjo. Ideja, ki se ti bo porodila mimogrede, bi lahko postala začetek nečesa novega. V odnosih bodi neposredna – ugibanje bo prineslo več zmede kot koristi. Zvečer si vzemi čas za nekaj, kar te navdihuje.

Ribi

Dan bo nežen, intuitiven in nekoliko sanjav. Morda boš začutila potrebo po umiku od glasnih ljudi in vsakodnevnega vrveža. Prisluhni temu občutku. Na ljubezenskem področju lahko majhna gesta pove veliko več kot dolga razlaga.