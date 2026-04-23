Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije

Oven

Danes boš polna pobude. Če si o nečem razmišljala, je zdaj pravi trenutek za akcijo. Pogum se ti lahko hitro obrestuje.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Četrtek te spodbuja, da stopiš iz cone udobja. Morda ne bo najlažje, a bo vredno. Včasih se največ zgodi prav tam, kjer je najmanj varno.

Dvojčka

Komunikacija bo danes igrala ključno vlogo. Nek pogovor ti lahko odpre nova vrata ali prinese pomembno informacijo.

Rak

Danes boš bolj osredotočena na praktične stvari. Uredi, kar že nekaj časa čaka. Občutek zadovoljstva na koncu dneva bo velik.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija bo močna in opazna. Če imaš priložnost, jo izkoristi za nekaj, kar te veseli. Danes si lahko korak pred drugimi.

Devica

Četrtek je primeren za razmislek. Ne hiti z odločitvami – vzemi si čas in pretehtaj vse možnosti. Tvoja premišljenost bo prednost.

Tehtnica

Odnosi bodo danes nekoliko bolj intenzivni. Ne izogibaj se pogovorom, tudi če niso najlažji. Na koncu boš začutila olajšanje.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Dan prinaša fokus in odločnost. Če se lotiš nečesa zahtevnega, boš presenetila sama sebe. Imaš več moči, kot si misliš.

Strelec

Četrtek te vabi, da se ustaviš in začutiš. Tvoja želja po spremembi bo danes močna. Če čutiš, da potrebuješ nekaj novega, naredi majhen korak v to smer.

Kozorog

Danes bo poudarek na odgovornosti. Čeprav te čaka nekaj obveznosti, jih boš uspešno obvladala. Na koncu dneva boš zadovoljna.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes v ospredju. Ne omejuj se – dovoli si razmišljati drugače. Prav to te lahko pripelje daleč. Ne ignoriraj svojih občutkov. Če si boš prisluhnila, boš našla pravo smer.

Ribi

Čutiš, da ti počasi zmanjkuje motivacije, a pomembno je, da se ne ustaviš. Vztrajaj in naredi tisto, kar najbolje znaš. Sčasoma bodo tudi drugi opazili tvoje talente.