Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost

Oven
Dan se bo začel hitro, morda celo prehitro. Nekdo bo od tebe pričakoval pobudo in jo boš brez težav prevzela. Pazi le, da ne boš preveč nestrpna – danes ni vse tekma. V ljubezni si želiš jasnega odgovora.
Bik
Ponedeljek bo zahteval več zbranosti, kot si jo želiš. Počasi, korak za korakom, boš prišla do cilja. Nekdo ti lahko ponudi pomoč – sprejmi jo brez občutka krivde. Večer bo topel in pomirjujoč.
Dvojčka
Danes boš razpeta med več stvarmi hkrati. Telefon, pogovori, misli – vse bo v gibanju. Poskusi si vzeti trenutek zase, da ne pregoriš. V ljubezni se obeta zanimivo sporočilo ali misel, ki ti ne bo dala miru.
Rak
Čustva bodo močna že zjutraj. Nekaj iz preteklosti se lahko na hitro vrne v misli. Ne beži pred tem – danes imaš moč, da to razumeš drugače. V odnosih bo pomembna toplina, ne razlaga.
Lev
Danes boš želela sijati, tudi če je samo ponedeljek. Dobra volja bo nalezljiva, zato jo deli naprej. Nekdo bo opazil tvoj trud. V ljubezni boš želela več pozornosti – in prav je tako.
Devica
Naloge bodo jasne, tempo pa nekoliko naporen. Čeprav boš želela imeti vse pod nadzorom, si pusti vsaj eno stvar narediti po občutku. V ljubezni bo pomembno, da ne analiziraš vsake besede.
Tehtnica
Dan bo v znamenju ravnovesja med dolžnostjo in željo. Nekdo te bo postavil pred majhno odločitev, ki bo imela večji pomen, kot se zdi. Srce in razum bosta tokrat sodelovala.
Škorpijon
Tvoja energija bo globoka in zbrana. Dobro boš vedela, kaj hočeš – in tudi, česa nočeš več. Nek pogovor se lahko obrne v bolj iskreno smer. V ljubezni boš želela resnico, ne igre.
Strelec
Ponedeljek bo zate bolj radoveden kot naporen. Nekaj novega te bo zamikalo – ideja, človek ali načrt. Ne zavrni vsega takoj, a tudi ne skoči brez razmisleka. V odnosih boš želela več lahkotnosti.
Kozorog
Dan bo zahteval odgovornost, ki jo znaš nositi. Nekdo se bo zanesel nate bolj, kot pričakuješ. Ne pozabi pa nase – tudi ti rabiš podporo. V ljubezni boš iskala stabilnost in mir.
Vodnar
Misli bodo nekoliko uporniške. Morda boš želela narediti nekaj drugače kot običajno – in prav bo tako. V odnosih bo pomembno, da ostaneš zvesta sebi, ne samo drugim.
Ribi
Dan bo čustveno mehak, a lahko tudi utrujajoč. Veliko boš čutila, tudi za druge. Poskusi se ne razdajati do praznine. Nekdo ti bo pokazal pozornost na tih način – opazi jo.
