Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado

N. Č.
23. 01. 2026 04.00
Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan prinaša jasnost. Nekaj, kar te je begalo, se nenadoma postavi na pravo mesto. Zaupaj svoji odločitvi, tudi če ni vsem po volji. Zvečer si privošči razbremenitev.

Bik

Počasi, a zanesljivo gradiš nekaj trdnega. Danes se obrestuje tvoja vztrajnost. V ljubezni je poudarek na dotiku, bližini in preprostih trenutkih.

Dvojčka

Radovednost te vodi v zanimiv pogovor ali novo idejo. Pazi le, da ne razpršiš energije. Ena iskrena izmenjava bo vredna več kot deset površnih.

Rak

Srce je danes tvoj kompas. Čustva niso breme, ampak vodilo. Dovoli si izraziti, kar čutiš – tudi če glas malo zatrepeta.

Lev

V ospredju je samozavest, a prava moč je v miru. Danes ni treba biti glasna, da bi bila opažena. Nekdo vidi tvojo pristnost in jo ceni.

Devica

Dan je primeren za urejanje – misli, obveznosti ali načrte. Ko narediš red zunaj, se umiri tudi znotraj. Ne pozabi na majhno nagrado zase.

Tehtnica

Odnosi so v fokusu. Danes se pokaže, kdo je res na tvoji strani. Iskren pogovor lahko prinese več ravnovesja, kot si pričakovala.

Škorpijon

Globina te kliče. Površni odgovori te ne zadovoljijo, zato jih danes niti ne sprejemaj. Intuicija ti razkriva nekaj pomembnega – poslušaj jo.

Strelec

V tebi se prebudi optimizem. Dan je dober za načrte, sanje in pogumne misli. Nekdo te lahko navdihne, ti pa njega – izmenjava je obojestranska.

Kozorog

Dan te uči spuščanja nadzora. Vse ni na tvojih ramenih. Ko si dovoliš malo več zaupanja, se stvari uredijo lažje, kot si mislila.

Vodnar

Originalnost je tvoj adut. Danes se ne prilagajaj – prav tvoja drugačnost odpira vrata. Prijateljski pogovor lahko dobi presenetljivo globino.

Ribi

Občutljivost je danes dar. Ustvarjalnost, sočutje in tiha moč te vodijo skozi dan. Prisluhni telesu in duši – oba vesta, kaj potrebujeta.

horoskop dnevni horoskop
