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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Enemu znamenju bo iskrenost prinesla več bližine

N. Č.
23. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš začutila, da je pravi čas za premik naprej. Tvoja odločnost bo pritegnila pozornost ljudi okoli tebe. Ne čakaj predolgo na popoln trenutek – včasih se najboljše stvari zgodijo, ko preprosto zaupaš sebi.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Četrtek ti prinaša mirnejšo energijo in željo po udobju. Uživaj v družbi ljudi, ob katerih si lahko sproščena. Majhna pozornost ali prijazna beseda ti bo danes pomenila več, kot pričakuješ.

Dvojčka

Tvoja komunikativnost bo danes v ospredju. Nek zanimiv pogovor ti lahko odpre novo možnost ali ti da idejo, ki si je prej nisi predstavljala. Ostani radovedna in dovoli, da te presenetijo nove informacije.

Rak

Dan bo namenjen čustveni bližini in lepim povezavam. Nekdo bo potreboval tvoje razumevanje, ti pa boš znala najti prave besede. Ne pozabi tudi nase – tvoje počutje je prav tako pomembno.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja samozavest bo danes še posebej privlačna. Na področju, kjer si se trudila, se lahko pokaže majhen uspeh. Sprejmi pohvale in dovoli sebi, da uživaš v svojem napredku.

Devica

Danes boš imela občutek, da lahko veliko urediš in premakneš. Tvoja natančnost ti bo pomagala rešiti nekaj, kar je bilo dolgo nedokončano. Zvečer si privošči nekaj sproščenosti.

Tehtnica

Četrtek prinaša možnost za lepše ravnovesje med obveznostmi in užitki. Ne prevzemaj vsega nase, čeprav si tega sposobna. V odnosih bo iskrenost prinesla več bližine.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja notranja moč bo danes zelo izrazita. Nekaj, kar ti je bilo prej nejasno, se bo začelo razkrivati. Zaupaj svojemu občutku in ne dovoli, da te dvomi ustavijo.

Strelec

Danes te bo spremljala želja po spremembi in svežih doživetjih. Nova pot, drugačen načrt ali zanimivo srečanje ti lahko polepšajo dan. Sledi svoji radovednosti.

Kozorog

Vztrajnost bo danes tvoja največja prednost. Opazila boš, da se trud počasi spreminja v rezultate. Privošči si tudi nekaj lahkotnih trenutkov, saj si jih zaslužiš.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoje ideje bodo danes izstopale. Nekdo bo opazil tvojo ustvarjalnost in drugačen pogled na stvari. Ne boj se pokazati svoje prave narave – prav v tem je tvoja posebnost.

Ribi

Dan bo prinesel več miru in lepih občutkov. Intuicija ti bo pomagala razumeti ljudi okoli sebe. Posveti nekaj časa stvarem, ki te napolnijo z veseljem in notranjim ravnovesjem.

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