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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna

N. Č.
23. 06. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš polna energije, vendar pazi, da ne boš želela vsega opraviti naenkrat. Nekdo v tvoji bližini potrebuje tvojo pozornost bolj, kot si misliš. Večer prinaša prijeten pogovor, ki ti bo ogrel srce.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Pred tabo je dan majhnih radosti. Opazila boš stvari, ki jih drugi spregledajo, in prav to ti bo prineslo zadovoljstvo. Na področju ljubezni se obeta prijetno presenečenje ali iskren kompliment.

Dvojčka

Tvoje misli bodo danes hitrejše kot običajno. Dobra ideja lahko nastane povsem spontano, zato imej pri roki beležko ali telefon. V odnosih se izogni nepotrebnemu dokazovanju svojega prav.

Rak

Čustva bodo nekoliko močnejša, vendar ti bodo pomagala razumeti, kaj si zares želiš. Dan je primeren za pogovor z osebo, ki ji zaupaš. Zvečer si privošči nekaj časa samo zase.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš v središču pozornosti, tudi če tega ne boš načrtovala. Tvoja samozavest bo nalezljiva. Nekdo občuduje tvojo odločnost in morda bo naredil prvi korak proti tebi.

Devica

Drobne podrobnosti bodo danes ključne. Nekaj, kar se je zdelo nepomembno, bo razkrilo pomembno informacijo. Ne pozabi pa, da ni treba imeti vsega pod nadzorom.

Tehtnica

Pred teboj je harmoničen dan. Lažje boš našla skupni jezik z ljudmi okoli sebe. Če že dolgo odlašaš z neko odločitvijo, ti bo intuicija danes pokazala pravo smer.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš zaznala več, kot bodo drugi povedali na glas. Zaupaj svojim občutkom, vendar ne sklepaj prehitro. Na finančnem področju se nakazuje ugodna priložnost.

Strelec

V zraku bo nekaj pustolovskega. Morda boš dobila nepričakovano povabilo ali zanimiv predlog. Ne zavrni ga takoj – prav tam se lahko skriva nekaj lepega.

Kozorog

Vztrajnost, ki jo kažeš zadnje čase, bo začela prinašati rezultate. Danes si dovoli tudi malo sprostitve. Včasih se najboljše rešitve pojavijo, ko za trenutek odnehaš razmišljati.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Navdih bo prišel iz nepričakovane smeri. Nek pogovor, članek ali naključno srečanje ti lahko odpre nov pogled na situacijo. Sledi radovednosti.

Ribi

Dan bo obarvan z nežno energijo in toplino. Tvoja ustvarjalnost bo na vrhuncu, zato si vzemi čas za stvari, ki te veselijo. Nekdo ti želi pokazati, koliko mu pomeniš.

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