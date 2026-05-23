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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje

N. Č.
23. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sobota ti prinaša veliko energije in željo po druženju. Nekdo bo želel preživeti več časa s tabo, kot si pričakovala.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo miren in prijeten. Užitek boš našla v preprostih stvareh. V ljubezni se obeta občutek varnosti in topline.

Dvojčka

Danes boš polna idej in dobre volje. Nekdo te lahko preseneti s spontanim povabilom ali zanimivo novico.

Rak

Sobota bo čustveno globoka. Potrebovala boš več bližine in iskrenosti. Večer bo idealen za miren pogovor.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Tvoja energija bo danes privlačila pozornost. Dober čas za zabavo, druženje ali romantičen večer.

Devica

Dan bo sproščen, čeprav boš težko popolnoma odklopila misli. Poskusi si dovoliti več spontanosti.

Tehtnica

Sobota prinaša harmonijo in prijetne trenutke z ljudmi, ki jih imaš rada. Nekdo ti bo pokazal več naklonjenosti.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Nekdo bo želel izvedeti več o tvojih občutkih. V ljubezni se obeta intenziven trenutek.

Strelec

Dan bo poln želje po gibanju in spremembah. Težko boš dolgo na enem mestu. Nekdo bo navdušen nad tvojo spontanostjo.

Kozorog

Sobota bo primerna za počitek in umik od vsakodnevnih obveznosti. Dober dan za naravo ali miren večer doma.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boš polna zanimivih idej. Nekdo bo cenil tvojo izvirnost in humor. Večer bo nekoliko nepredvidljiv.

Ribi

Sobota bo nežna in umirjena. Potrebovala boš več časa zase ali za ljudi, ki te razumejo brez veliko besed.

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