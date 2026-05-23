Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje

Oven
Sobota ti prinaša veliko energije in željo po druženju. Nekdo bo želel preživeti več časa s tabo, kot si pričakovala.
Bik
Dan bo miren in prijeten. Užitek boš našla v preprostih stvareh. V ljubezni se obeta občutek varnosti in topline.
Dvojčka
Danes boš polna idej in dobre volje. Nekdo te lahko preseneti s spontanim povabilom ali zanimivo novico.
Rak
Sobota bo čustveno globoka. Potrebovala boš več bližine in iskrenosti. Večer bo idealen za miren pogovor.
Lev
Tvoja energija bo danes privlačila pozornost. Dober čas za zabavo, druženje ali romantičen večer.
Devica
Dan bo sproščen, čeprav boš težko popolnoma odklopila misli. Poskusi si dovoliti več spontanosti.
Tehtnica
Sobota prinaša harmonijo in prijetne trenutke z ljudmi, ki jih imaš rada. Nekdo ti bo pokazal več naklonjenosti.
Škorpijon
Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Nekdo bo želel izvedeti več o tvojih občutkih. V ljubezni se obeta intenziven trenutek.
Strelec
Dan bo poln želje po gibanju in spremembah. Težko boš dolgo na enem mestu. Nekdo bo navdušen nad tvojo spontanostjo.
Kozorog
Sobota bo primerna za počitek in umik od vsakodnevnih obveznosti. Dober dan za naravo ali miren večer doma.
Vodnar
Danes boš polna zanimivih idej. Nekdo bo cenil tvojo izvirnost in humor. Večer bo nekoliko nepredvidljiv.
Ribi
Sobota bo nežna in umirjena. Potrebovala boš več časa zase ali za ljudi, ki te razumejo brez veliko besed.
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