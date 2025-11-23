Zadovoljna.si
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo hvaležni, ribam se bo ogrelo srce

N. Č.
23. 11. 2025 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja ti prinaša občutek sprostitve. Če si v zadnjih dneh veliko razmišljala, bo danes misel tišja. V ljubezni pa sledi prijeten trenutek bližine.

Bik

Dan bo nežno umirjen, popoln za lenobno jutro ali dobro hrano. Nekdo ti lahko pokaže, da ti stoji ob strani. V ljubezni pričakuj toplino in stabilnost.

Dvojčka

Danes boš iskriva in radovedna. Pogovori te navdihujejo in ti dajejo nove ideje. V odnosih pa bo prisotna lahkotna, igriva energija.

Rak

Nedelja te obdaja z mehko, domačo atmosfero. Idealno za počitek ali poglobljen pogovor. V ljubezni boš začutila, da si resnično slišana.

Lev

Nekdo te vidi kot navdih. V odnosih prevlada strastno, toplo vzdušje, ki te bo napolnilo z novo, svežo energijo.

Devica

Dan je popoln za globok razmislek in urejanje misli.. Če se lotiš česa kreativnega, te to lahko umiri. V ljubezni pa sledi droben, prijeten znak naklonjenosti.

Tehtnica

Nedelja ti prinaša mehko harmonijo. Nekdo te lahko razveseli s prijazno gesto ali povabilom. V ljubezni se krepi občutek ravnotežja in lepote.

Škorpijon

Dan ti odpira vrata k čustveni jasnosti. Možen je pogovor, ki razkrije nekaj pomembnega. V ljubezni je prisotna intenzivnost, ki te poveže.

Strelec

Tvoja svobodoljubna narava bo danes hrepenela po prostoru. Kratek izlet ali sprememba okolice ti prinese dobro voljo. V odnosih – veliko iskrenosti.

Kozorog

Dan ti nudi stabilnost in mir. Če se ozreš nazaj, lahko vidiš, koliko si dosegla. Danes se bo okrepil tudi tvoj občutek hvaležnosti. V ljubezni – varnost in toplina.

Vodnar

Tvoje misli danes plujejo daleč. Idealno za načrte, sanje in sproščen pogovor z nekom posebnim. V odnosih bo prevladovala sproščenost.

Ribi

Nedelja je mehka, intuitivna in nežna. Znaš začutiti, kaj kdo potrebuje. V odnosih pričakuj trenutek razumevanja, ki ti ogreje srce.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
