Oven

Ponedeljek boste začele odločno in z veliko energije. Že dopoldne se lahko pojavi priložnost, da pokažete svoje sposobnosti ali prevzamete pobudo pri pomembni nalogi. V ljubezni ne bodite preveč nepotrpežljive. Nekdo potrebuje nekoliko več časa, da se odpre.

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Bik

Dan bo zahteval nekaj prilagajanja, a vas to ne bo vrglo iz tira. Ravno nasprotno, pokazale boste, kako zanesljive in mirne ste tudi pod pritiskom. V partnerskem odnosu se obeta pogovor, ki bo razjasnil odprto vprašanje. Večer namenite razvajanju.

Dvojčka

Pred vami je pester in živahen dan. Novice, sporočila in pogovori se bodo vrstili eden za drugim. V službi ali pri študiju boste uspešne predvsem zaradi svoje iznajdljivosti. Samskim zvezde prinašajo zanimivo poznanstvo, ki se lahko začne povsem nepričakovano.

Rak

Ponedeljek vam prinaša priložnost, da se osredotočite na svoje potrebe. Pogosto postavljate druge na prvo mesto, danes pa bi bilo dobro, da več pozornosti namenite sebi. V ljubezni boste hrepenele po iskrenosti in bližini. Ne bojte se povedati, kaj čutite.

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Lev

Vaša samozavest bo nalezljiva. Ljudje bodo iskali vašo družbo in cenili vaš optimizem. Če razmišljate o novem projektu ali spremembi, je pravi trenutek, da naredite prvi korak. Nekdo vam bo namenil kompliment, ki vam bo polepšal dan.

Devica

Danes boste želele imeti vse pod nadzorom, vendar vam zvezde svetujejo nekoliko več sproščenosti. Ne obremenjujte se z malenkostmi, ki bodo čez nekaj dni povsem nepomembne. Na ljubezenskem področju se obeta prijetno presenečenje.

Tehtnica

Ponedeljek prinaša harmonijo v odnose. Lažje boste našle skupni jezik tudi z ljudmi, s katerimi se običajno ne strinjate. V ljubezni boste zelo privlačne, saj bo iz vas sijala naravna toplina. Večer bo kot nalašč za druženje ali zmenek.

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Škorpijon

Dan bo intenziven, a produktiven. Občutek boste imele, da končno napredujete pri nečem, kar vam je bilo dolgo pomembno. V ljubezni bo ključna iskrenost. Če boste odložile svoj ščit, boste prejele več razumevanja, kot pričakujete.

Strelec

Nova energija vas bo spodbujala k načrtovanju in raziskovanju novih možnosti. Nekdo vam lahko predstavi idejo, ki vas bo navdušila. Samske bi lahko začutile metuljčke ob osebi, ki na prvi pogled ni vaš običajen tip.

Kozorog

Ponedeljek vam bo pokazal, da se trud iz zadnjih tednov počasi obrestuje. Morda ne boste takoj videle vseh rezultatov, vendar ste na pravi poti. Tudi v ljubezni prihaja več stabilnosti in občutka varnosti. Zaupajte svojemu tempu.

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Vodnar

Dan prinaša sveže misli in drugačne poglede. Nekdo vas bo spodbudil, da na situacijo pogledate z nove perspektive. Dovolite si stopiti iz ustaljenih okvirjev, saj se prav tam skrivajo najlepša presenečenja.

Ribi

Danes boste nekoliko bolj zasanjane kot običajno. Misli vam bodo pogosto uhajale k željam, spominom ali načrtom, ki jih nosite v srcu. Poslušajte svoje srce, saj vas bo usmerilo v pravo smer.