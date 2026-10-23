Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva

Oven

Pred vami je dan, ko boste polni energije in idej. Končno boste dobili občutek, da se stvari premikajo v pravo smer. V ljubezni si dovolite več spontanosti, saj lahko nepričakovan pogovor prinese prijetno presenečenje. Večer bo kot nalašč za nekaj, kar vas resnično veseli.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Petek vas bo spomnil, kako pomembna sta stabilnost in notranji mir. Na delovnem področju ne hitite z odločitvami, čeprav vas bodo nekateri želeli prepričati v nasprotno. V ljubezni bo največ pomenilo tisto, kar ni izrečeno na glas. Prisluhnite intuiciji.

Dvojčka

Dan bo poln komunikacije, sporočil in zanimivih srečanj. Nekdo vam lahko zaupa informacijo, ki bo v prihodnjih tednih zelo pomembna. Samske dvojčice bi lahko opazile osebo, ki jih že nekaj časa skrivaj opazuje. Bodite odprte za nova poznanstva.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko intenzivnejša kot običajno. Ne dovolite, da vas skrbi zaradi prihodnosti odvrnejo od uživanja v sedanjosti. Družinske vezi bodo v ospredju, prav tako občutek pripadnosti. Zvečer si privoščite več počitka.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Pred vami je dan, ko boste težko ostali neopaženi. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste hitro pritegnili pozornost okolice. V ljubezni vas čaka zanimiv trenutek, ki bo preizkusil vašo iskrenost. Izberite srce, ne ponosa.

Devica

Dan bo idealen za urejanje stvari, ki ste jih predolgo odlagali. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo nenadoma dobilo preprosto rešitev. V odnosih bo pomembno, da ne analizirate vsake malenkosti. Včasih je dovolj, da stvari preprosto stečejo.

Tehtnica

Sonce vstopa v znamenje škorpijona, vi pa boste začutili potrebo po večji iskrenosti do sebe. Dan je ugoden za pogovore o prihodnosti, financah ali skupnih načrtih. Nekdo bo cenil vašo umirjenost in zrel pogled na situacijo.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Začenja se vaše obdobje in občutek boste imeli, kot da se počasi vračate k sebi. Energija bo močnejša, motivacija višja, želje pa jasnejše. Danes si drznite narediti prvi korak na področju, kjer ste do zdaj oklevali. Zvezde vam stojijo ob strani.

Strelec

Čeprav boste polni načrtov, vas bo življenje spodbudilo, da za trenutek upočasnite tempo. Nekatere odgovore boste našli šele, ko boste prenehali iskati. V ljubezni bo pomembna potrpežljivost. Nekdo potrebuje več časa, kot ste pripravljeni priznati.

Kozorog

Prijateljstva in sodelovanja bodo danes odigrala pomembno vlogo. Nekdo iz vaše okolice vam lahko ponudi zanimivo priložnost ali uporaben nasvet. Ne podcenjujte moči povezovanja. Večer je ugoden za druženje in sproščen pogovor.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan prinaša več pozornosti na področju kariere in osebnih ciljev. Vaš trud bo opažen, četudi morda ne takoj nagrajen. V zasebnem življenju pa si vzemite čas za ljudi, ki vas podpirajo tudi takrat, ko dvomite vase.

Ribi

V vas se bo prebudila želja po nečem novem. Morda boste razmišljali o potovanju, izobraževanju ali spremembi, ki jo odlagate že dlje časa. Danes si dovolite sanjati nekoliko bolj pogumno. Prav v teh sanjah se skriva vaš naslednji korak.