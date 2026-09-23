Dnevni horoskop: Ribe čaka strastna avantura, raki bodo sproščeni

Oven

Dan bo od tebe zahteval nekaj potrpežljivosti, čeprav bi najraje vse uredila takoj. Na področju ljubezni te lahko preseneti nepričakovan pogovor. Pri delu zaupaj svojemu občutku, vendar ne sprejemaj odločitev prehitro. Zvečer si privošči nekaj miru samo zase.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan prinaša občutek stabilnosti in željo po urejanju stvari, ki si jih v zadnjem času nekoliko zanemarila. Dober čas je za finančne načrte in praktične odločitve. V odnosih bo pomembna iskrenost – tudi če poveš nekaj, česar druga oseba ne pričakuje.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes še posebej močna. Lahko prejmeš sporočilo ali novico, ki ti spremeni načrt za prihodnje dni. Ne razmišljaj predolgo o vsaki malenkosti. V ljubezni bodi nekoliko bolj neposredna.

Rak

Čustva bodo danes nekoliko bolj intenzivna. Nek dogodek iz preteklosti se lahko znova pojavi v tvojih mislih, vendar tokrat z drugačnim pogledom. Na delovnem področju ne podcenjuj svojih sposobnosti. Zvečer ti bo prijala družba osebe, ob kateri si lahko popolnoma sproščena.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan je primeren za nove začetke. Če že nekaj časa odlašaš z odločitvijo, boš danes lažje naredila prvi korak. Tvoja samozavest bo opažena, zato se ne skrivaj v ozadju. V ljubezni te čaka prijetna pozornost.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, vendar ti bo življenje pokazalo, da ni treba načrtovati vsake podrobnosti. Pri delu se lahko pojavi manjša zamuda, ki se bo na koncu izkazala za koristno. V osebnih odnosih pokaži nekoliko več spontanosti.

Tehtnica

Dan bo v znamenju odnosov, dogovorov in iskanja ravnotežja. Nekdo bo od tebe pričakoval jasen odgovor, ki ga že nekaj časa odlagaš. Poslušaj svoje želje in ne sprejemaj odločitev samo zato, da bi ugodila drugim.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če imaš občutek, da ti nekdo ne pove vsega, bodi pozorna na podrobnosti, vendar se izogni prenagljenim sklepom. Na finančnem področju se lahko pokaže zanimiva priložnost.

Strelec

Dan prinaša željo po spremembi in pobegu iz rutine. Morda boš začela načrtovati potovanje, nov projekt ali nekaj, kar ti bo popestrilo jesen. V službi se ne zapletaj v nepotrebne razprave. V ljubezni bodi odprta za drugačen pogled.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na svoje cilje. Tvoja vztrajnost se bo obrestovala, čeprav rezultat morda ne bo takoj viden. Nekdo iz tvoje bližine bo potreboval tvojo podporo. Ne pozabi, da tudi ti lahko kdaj odložiš odgovornosti.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes na vrhuncu. Ideja, ki se ti bo zdela sprva nenavadna, lahko postane zelo uporabna. Na ljubezenskem področju se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, zato ne postavljaj preveč pravil.

Ribi

Dan bo pester. V zadnjih tednih hrepenite po pozornosti, strasti, avanturi in občutku prepovedanega. Čas je, da se prepustite in uslišite svoje želje. Nikoli ni prepozno, da se odločite za drzno in tvegano pot, ki vam bo pognala kri po žilah.