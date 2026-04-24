Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena

Oven

Danes si želiš akcije, a tudi zabave. Združi oboje – spontana odločitev te lahko popelje v nepozaben večer. Ne razmišljaj preveč, samo pojdi.

Bik

Petek ti prinaša prijetno umirjenost. Uživaj v dobri družbi ali razvajanju doma. Nekdo ti lahko polepša dan z majhno gesto.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes igriva in sproščena. Idealno za druženje, flirt ali preprosto dober pogovor. Nekdo se bo nasmejal prav zaradi tebe.

Rak

Danes si bolj čustvena, a na lep način. Poveži se z ljudmi, ki ti veliko pomenijo. Toplina, ki jo daješ, se ti vrača.

Lev

Petek je tvoj dan za sijaj. Pozornost ti bo prijala, a tudi zaslužiš si jo. Izkoristi energijo za nekaj, kar te osrečuje.

Devica

Danes si lahko malo manj stroga do sebe. Pusti popolnost ob strani in si dovoli sprostitev. Včasih je dovolj, da uživaš.

Tehtnica

Družabnost bo danes v ospredju. Sprejmi povabilo ali organiziraj srečanje. Harmonija, ki jo ustvariš, bo nalezljiva.

Škorpijon

Danes te lahko preseneti nekdo ali nekaj iz preteklosti. Ne zapiraj se – morda ima tokrat drugačen pomen.

Strelec

Tvoja energija bo lahkotna in odprta. Petek je idealen za nove izkušnje, smeh in spontanost. Sledi trenutku.

Kozorog

Čeprav si vajena strukture, ti bo danes koristilo, da malo popustiš. Dovoli si več svobode – presenetila se boš, kako dobro se počutiš.

Vodnar

Tvoja izvirnost bo danes še posebej očarljiva. V družbi boš izstopala brez truda. Nekdo te bo opazil bolj, kot si misliš.

Ribi

Danes si sanjava in nežna. Prepusti se občutkom in ustvarjalnosti. Petek je kot nalašč za trenutke, ki jih ne moreš načrtovati.