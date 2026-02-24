Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč

Oven

Danes boš imela občutek, da moraš vse rešiti sama – in res, marsikaj bo šlo hitreje, če se zaneseš nase. V službi bodi odločna, a ne napadalna. V ljubezni se izogni hitrim sklepom, ker ti lahko nekdo pove nekaj, kar ne misli tako, kot boš sprva razumela.

Bik

Torek ti prinaša željo po varnosti in udobju. Lahko se pojavi tema, povezana z denarjem ali domom. Ne boj se pogovoriti o tem, kar te skrbi. Nekdo iz bližine te bo presenetil s podporo. Ljubezen bo nežna, a malo zasanjana – idealen večer za objem in film.

Dvojčka

Tvoj um bo danes delal s polno paro. Komunikacija bo ključna: e-pošta, sporočila, pogovori – vse se bo vrtelo okoli besed. Pazi, da ne obljubiš preveč. V ljubezni te lahko pritegne nekdo, ki te izziva intelektualno. Iskrice bodo bolj mentalne kot fizične.

Rak

Čaka te težek dan, verjetno najtežji v letošnjem letu. Na srečo imaš tu prijatelje in družino, ki ti bodo stali ob strani v težkih trenutkih. Osredotoči se na pozitivno, a hkrati dovoli svojim čustvom, da te prevzamejo in preplavijo.

Lev

Danes boš želela biti opažena – in prav je tako. Tvoja energija bo magnetna, zato je dober dan za nastope, sestanke ali pomembne pogovore. V ljubezni pazi, da ne postaneš preveč dominantna. Nekdo si želi tvoje topline, ne tvojega ukaza.

Devica

Danes boš priskočila na pomoč prijatelju. To boš storila brez besed in odvečnih vprašanj. Ponovno boš pokazala svojo prijazno dušo in voljo, da pomagaš, ko je to potrebno. V ljubezni boš želela več jasnosti in manj ugibanj.

Tehtnica

Dan bo zaznamovan z odnosi. Nekdo te lahko postavi pred izbiro ali vprašanje, ki zahteva iskren odgovor. Ne odlašaj. V službi boš dobra povezovalka med ljudmi. V ljubezni se obeta pogovor, ki lahko odnose poglobi, če boš govorila iz srca.

Škorpijon

Danes boš zaznavala več, kot bodo drugi povedali. Intuicija ti bo močna. V službi bodi previdna pri skrivnostih in informacijah. V ljubezni se lahko prebudi močna strast ali ljubosumje – odvisno od tega, kako boš ravnala s svojimi občutki.

Strelec

Torek ti prinaša željo po spremembi ali pobegu iz rutine. Če ne moreš potovati, vsaj načrtuj nekaj novega. V službi boš iskala smisel v tem, kar počneš. V ljubezni bo pomembna svoboda – ne pritiskaj nase ali na druge.

Kozorog

Dan bo deloven, a produktiven. Nekaj, kar se je dolgo vleklo, boš danes lahko zaključila. V odnosih boš želela stabilnost in jasnost. Lahko se pojavi pogovor o prihodnosti. Zvečer si dovoli malo razvajanja – zaslužiš si.

Vodnar

Danes boš polna idej, a ne vse bodo izvedljive takoj. Zapiši si jih. Nekdo iz tvoje okolice bo potreboval tvoj nenavaden pogled na problem. V ljubezni te lahko preseneti nepričakovana novica ali sporočilo.

Ribi

Tvoj dan bo osredotočen na podporo in prijatelje. V službi se izogibaj zmedi in preveri dejstva. V ljubezni boš hrepenela po globini in nežnosti – povej, kaj potrebuješ, ne čakaj, da drugi ugibajo.