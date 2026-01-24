Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Horoskop, astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški

N. Č.
24. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sobota te vabi k spontanosti. Spusti načrt in sledi trenutku – prav tam te čaka nekaj prijetnega. V odnosih bodi igriva, ne tekmovalna.

Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Preberi še
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen

Bik

Dan je kot nalašč za užitek brez slabe vesti. Dobro kosilo, dolg sprehod ali razvajanje doma bodo napolnili tvojo energijo. Nekdo ti pokaže, da misli nate.

Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Preberi še
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca

Dvojčka

Vzemi si čas zase in poskrbi za svoje zdravje. Osredotoči se na dobro počutje in naredi vse, kar je v tvoji moči, da boš ostala mladostna in vitalna.

6 stvari, s katerimi vas partner lahko prizadene bolj kot s prevaro
Preberi še
6 stvari, s katerimi vas partner lahko prizadene bolj kot s prevaro

Rak

Dom in bližnji so v ospredju. Danes si čustveno odprta, a tudi zaščitniška. Topel pogovor lahko poglobi vez, ki ti veliko pomeni.

Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Preberi še
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let

Lev

Sijaj pride naravno. Danes si opažena brez truda. Uživaj v pozornosti, a jo deli – kompliment, ki ga daš, se ti vrne pomnožen.

To je novi obraz, ki bo okrepil POP TV
Preberi še
To je novi obraz, ki bo okrepil POP TV

Devica

Dan kliče po umiritvi. Ne analiziraj vsakega občutka, samo bodi z njim. Kratek odklop od obveznosti bo naredil več kot popoln seznam opravil.

Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Preberi še
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče

Tehtnica

Romantična energija je močna. Lep dan za zmenek, pogovor ali preprosto lepoto trenutka. Če slediš srcu, ne moreš zgrešiti.

Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Preberi še
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?

Škorpijon

Čutiš več, kot poveš. Danes ni treba razlagati vsega – dovolj je, da veš ti. Zaupanje v sebe ti prinese notranji mir.

Pogovor, ki ga mora imeti vsak par ob začetku novega leta
Preberi še
Pogovor, ki ga mora imeti vsak par ob začetku novega leta

Strelec

Sobota prebuja tvoj pustolovski duh. Tudi majhna sprememba okolja bo osvežujoča. Smeh in lahkotnost sta tvoje najboljše zdravilo danes.

Urška Gros vstopa v Kmetijo brez spletk in mask
Preberi še
Urška Gros vstopa v Kmetijo brez spletk in mask

Kozorog

Počitek ni razvada, ampak potreba. Danes si dovoli počasnost. Ko spustiš tempo, se v mislih rodi nova, dobra ideja.

Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani
Preberi še
Kdo je naslednji na tapeti? Peter Prevc in Modrijani

Vodnar

Navdih pride nepričakovano. Pogovor, film ali naključna misel lahko sproži nekaj novega. Ostani odprta in radovedna.

Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Preberi še
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli

Ribi

Dan je nežen in sanjav. Idealno za ustvarjanje, glasbo ali tišino. Ne išči odgovorov zunaj – danes jih že nosiš v sebi.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve

Horoskop

Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468