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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Današnji dan enemu znamenju dan prinaša romantično energijo

N. Č.
24. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Petek ti prinaša občutek svobode in željo, da narediš nekaj po svoje. Tvoja odločnost bo danes opazna, zato se ne boj izraziti svojih želja. Prijetno presenečenje lahko pride takrat, ko ga najmanj pričakuješ.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj uživala v počasnejšem ritmu in prijetnih trenutkih. Nekdo ti bo pokazal, da ceni tvojo zvestobo in toplino. Poskrbi za svoje udobje in si privošči nekaj, kar te razveseli.

Dvojčka

Tvoja energija bo živahna in polna novih zamisli. Pogovor, sporočilo ali naključno srečanje ti lahko prinese zanimivo priložnost. Ne boj se povedati, kaj si misliš.

Rak

Petek bo poudaril tvojo čustveno povezanost z ljudmi, ki jih imaš rada. Tvoja prijaznost bo danes nekomu zelo veliko pomenila. Vzemi si čas za počitek in stvari, ki ti prinašajo mir.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš sijala v družbi drugih. Tvoja samozavest in toplina bosta pritegnili pozornost. Če imaš kakšno željo, jo povej na glas – pravi ljudje bodo znali prisluhniti.

Devica

Dan ti prinaša občutek, da imaš stvari bolj pod nadzorom. Dobro boš izkoristila svojo organiziranost in naredila prostor za nove načrte. Zvečer si dovoli nekaj spontanosti.

Tehtnica

Petek bo ugoden za urejanje odnosov in prijetne pogovore. Nekdo ti lahko pokaže drugo plat zgodbe, ki je prej nisi videla. Tvoja sposobnost razumeti druge bo danes velika prednost.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo močna in pomagala ti bo prepoznati prave priložnosti. Nekaj, kar si dolgo premlevala, bo postalo bolj jasno. Zaupaj svoji notranji moči.

Strelec

Danes boš želela nekaj novega in drugačnega. Majhen pobeg iz rutine ti bo prinesel dobro voljo. Sprejmi povabilo ali idejo, ki ti prebudi radovednost.

Kozorog

Vztrajnost se ti bo danes pokazala kot velika prednost. Opazila boš napredek pri nečem, v kar si vložila veliko energije. Ne pozabi proslaviti tudi majhnih zmag.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes še posebej izrazita. Zanimiva ideja lahko pride povsem nepričakovano. Dovoli si razmišljati drugače in slediti temu, kar te navdihuje.

Ribi

Petek ti prinaša nežno in romantično energijo. Lep trenutek, iskren pogovor ali majhna pozornost ti lahko polepšajo dan. Poslušaj svoje srce in uživaj v lepih občutkih.

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