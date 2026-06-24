Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni

Oven

Dan bo poln energije in želje po napredku. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav tega ne bo pokazal takoj. V ljubezni si vzemi čas za poslušanje – odgovor, ki ga iščeš, je bližje, kot misliš. Večer prinaša prijetno presenečenje.

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Bik

Danes boš iskala občutek varnosti in stabilnosti. Dobra novica glede denarja ali doma te lahko pomiri. Ne dovoli, da bi te tuje skrbi odvrnile od lastnih načrtov. Večer je idealen za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo na vrhuncu. Pred tabo je zanimiv pogovor, ki lahko odpre nova vrata. Pri delu bodi pozorna na podrobnosti, saj boš sicer spregledala nekaj pomembnega. V ljubezni se obeta več igrivosti.

Rak

Čustva bodo danes močna, vendar ti bodo pomagala razumeti, kaj si resnično želiš. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi ali pa se boš spomnila pomembne lekcije. Zaupaj svoji intuiciji. Večer prinaša toplino domačega okolja.

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Lev

Dan bo kot ustvarjen zate. Tvoja samozavest bo nalezljiva in ljudje bodo iskali tvojo družbo. Izkoristi priložnost za predstavitev svojih idej. V ljubezni je čas za iskrenost in pogum.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a življenje te bo spodbudilo k več sproščenosti. Nek nepričakovan preobrat se lahko izkaže za blagoslov. Poskrbi za svoje telo in ne zanemari počitka.

Tehtnica

Pred tabo je dan harmonije, če se ne boš preveč obremenjevala z mnenji drugih. V odnosih bo pomembno ravnovesje med dajanjem in prejemanjem. Dobra energija te spremlja pri ustvarjalnih projektih.

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Škorpijon

Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, bo danes dobilo odgovor. Zaupaj svojemu občutku, saj te ne bo zavedel. Na področju ljubezni se lahko zgodi iskren pogovor, ki bo prinesel olajšanje.

Strelec

Dan bo poln optimizma in novih zamisli. Morda boš dobila povabilo ali priložnost, ki je ne gre zavrniti prehitro. Pri financah ostani realna. Večer je ugoden za druženje in smeh.

Kozorog

Vztrajnost se ti začne obrestovati. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in ti lahko zaupal pomembno nalogo. V zasebnem življenju si dovoli pokazati več nežnosti. Manj strogosti bo prineslo več bližine.

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Vodnar

Danes boš polna izvirnih idej. Čeprav te vsi ne bodo razumeli, vztrajaj pri svoji viziji. Možen je zanimiv stik z osebo, ki razmišlja podobno kot ti. Večer prinaša navdih.

Ribi

Tvoja domišljija in občutljivost bosta danes tvoja največja aduta. Poslušaj notranji glas, posebej pri pomembnih odločitvah. Ljubezenska energija je nežna in romantična. Dan se bo zaključil z občutkom zadovoljstva.