Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, dvojčki so radovedni

N. Č.
24. 06. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Dan bo poln energije in želje po napredku. Nekdo bo opazil tvoj trud, čeprav tega ne bo pokazal takoj. V ljubezni si vzemi čas za poslušanje – odgovor, ki ga iščeš, je bližje, kot misliš. Večer prinaša prijetno presenečenje.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš iskala občutek varnosti in stabilnosti. Dobra novica glede denarja ali doma te lahko pomiri. Ne dovoli, da bi te tuje skrbi odvrnile od lastnih načrtov. Večer je idealen za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo na vrhuncu. Pred tabo je zanimiv pogovor, ki lahko odpre nova vrata. Pri delu bodi pozorna na podrobnosti, saj boš sicer spregledala nekaj pomembnega. V ljubezni se obeta več igrivosti.

Rak

Čustva bodo danes močna, vendar ti bodo pomagala razumeti, kaj si resnično želiš. Nekdo iz preteklosti se lahko oglasi ali pa se boš spomnila pomembne lekcije. Zaupaj svoji intuiciji. Večer prinaša toplino domačega okolja.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo kot ustvarjen zate. Tvoja samozavest bo nalezljiva in ljudje bodo iskali tvojo družbo. Izkoristi priložnost za predstavitev svojih idej. V ljubezni je čas za iskrenost in pogum.

Devica

Danes boš želela imeti vse pod nadzorom, a življenje te bo spodbudilo k več sproščenosti. Nek nepričakovan preobrat se lahko izkaže za blagoslov. Poskrbi za svoje telo in ne zanemari počitka.

Tehtnica

Pred tabo je dan harmonije, če se ne boš preveč obremenjevala z mnenji drugih. V odnosih bo pomembno ravnovesje med dajanjem in prejemanjem. Dobra energija te spremlja pri ustvarjalnih projektih.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, bo danes dobilo odgovor. Zaupaj svojemu občutku, saj te ne bo zavedel. Na področju ljubezni se lahko zgodi iskren pogovor, ki bo prinesel olajšanje.

Strelec

Dan bo poln optimizma in novih zamisli. Morda boš dobila povabilo ali priložnost, ki je ne gre zavrniti prehitro. Pri financah ostani realna. Večer je ugoden za druženje in smeh.

Kozorog

Vztrajnost se ti začne obrestovati. Nekdo bo cenil tvojo zanesljivost in ti lahko zaupal pomembno nalogo. V zasebnem življenju si dovoli pokazati več nežnosti. Manj strogosti bo prineslo več bližine.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes boš polna izvirnih idej. Čeprav te vsi ne bodo razumeli, vztrajaj pri svoji viziji. Možen je zanimiv stik z osebo, ki razmišlja podobno kot ti. Večer prinaša navdih.

Ribi

Tvoja domišljija in občutljivost bosta danes tvoja največja aduta. Poslušaj notranji glas, posebej pri pomembnih odločitvah. Ljubezenska energija je nežna in romantična. Dan se bo zaključil z občutkom zadovoljstva.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
horoskop dnevni horoskop
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki iščejo občutek varnosti, device so zadovoljne
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki iščejo varnost, device čaka samorefleksija
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo občutek varnosti
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki bodo iskali globino, dvojčki bodo uporabili svoj šarm
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan
Zadovoljna.si Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819