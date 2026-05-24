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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Ovni cenijo iskrenost, dvojčki bodo razigrani

N. Č.
24. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja ti prinaša nemirno energijo in željo po spremembi. Nekdo bo želel tvojo pozornost bolj, kot si misliš, ti pa boš danes cenila predvsem iskrenost. Večer bo primeren za spontan načrt ali daljši pogovor.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo miren in prijeten, še posebej v družbi ljudi, ob katerih se počutiš varno. Majhna pozornost ali iskrena beseda ti lahko polepša razpoloženje. Ne obremenjuj se s stvarmi, ki jih danes ne moreš spremeniti.

Dvojčka

Tvoja razigranost bo danes v ospredju. Nekdo te lahko preseneti s sporočilom ali povabilom, ki ga nisi pričakovala. Večer bo poln smeha in sproščenih pogovorov.

Rak

Danes boš bolj čustvena kot običajno, vendar tudi bolj povezana sama s sabo. Dober trenutek za iskren pogovor z osebo, ki ji zaupaš. Nekdo bo opazil tvojo nežnejšo stran.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Nedelja ti prinaša veliko energije in željo po druženju. V središču pozornosti boš tudi takrat, ko tega ne boš načrtovala. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nepričakovanega, a prijetnega.

Devica

Dan bo primeren za počitek in urejanje misli. Čeprav bo okoli tebe precej dogajanja, boš najbolj uživala v mirnem okolju. Proti večeru si privošči nekaj, kar te sprošča.

Tehtnica

Prijetna energija te bo spremljala skozi ves dan. Nekdo ti bo pokazal več naklonjenosti, kot si pričakovala, ti pa boš znala ustvariti prijetno vzdušje. Ljubezen bo danes nežna in iskrena.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš zelo intuitivna in hitro boš zaznala razpoloženje drugih ljudi. Nekdo ti nekaj skriva, vendar boš resnico začutila brez veliko besed. Večer bo čustveno intenziven.

Strelec

Nedelja bo živahna in polna želje po svobodi. Težko boš dolgo na enem mestu, saj te bo vleklo v nove načrte ali družbo zanimivih ljudi. Nekdo bo navdušen nad tvojo spontanostjo.

Kozorog

Dan bo bolj miren, kot si pričakovala, in to ti bo ustrezalo. Dober trenutek za razmislek o prihodnjih načrtih ali za sproščen pogovor z osebo, ki ji zaupaš. Poskrbi za svoj notranji mir.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Tvoja ustvarjalnost bo danes močno izstopala. Nekdo bo navdušen nad tvojim pogledom na svet in načinom razmišljanja. Večer lahko prinese zanimivo poznanstvo ali nepričakovano idejo.

Ribi

Dan bo nežen, čustven in nekoliko zasanjan. Potrebovala boš bližino ljudi, ob katerih si lahko popolnoma svoja. Poslušaj svojo intuicijo, saj ti bo danes pokazala pravo smer.

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