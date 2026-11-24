Oven

Danes boste polne energije in želje po spremembah. Če že nekaj časa odlašate z odločitvijo, je zdaj pravi trenutek, da naredite prvi korak. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil določene dvome. Večer namenite sebi in svojim željam.

Bik

Torek prinaša občutek stabilnosti, ki ga v zadnjem času morda pogrešate. Na delovnem področju boste z mirnim pristopom dosegle več kot z vztrajanjem na silo. V ljubezni bo pomembna potrpežljivost. Nekdo potrebuje več časa, da vam pokaže, kaj zares čuti.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln zanimivih srečanj in novic. Telefon bi lahko zazvonil ravno takrat, ko boste najmanj pričakovale. Samske dvojčice boste še posebej odprte za spogledovanje, vezane pa za globlje pogovore s partnerjem.

Rak

Danes boste bolj občutljive kot običajno, vendar vam bo prav ta občutljivost pomagala razumeti ljudi okoli sebe. Poslušajte intuicijo, saj vas ne bo pustila na cedilu. V družinskih odnosih se obeta prijeten trenutek, ki vam bo ogrel srce.

Lev

Pozornost, ki si je včasih tako zelo želite, bo danes prišla povsem spontano. Na delovnem mestu ali v družbi boste izstopale zaradi svoje samozavesti. Večer je ugoden za zmenke, druženja in vse, kar vključuje zabavo ter smeh.

Devica

Praktičnost bo vaša največja prednost. Dan je idealen za urejanje stvari, ki že dlje časa čakajo na vaš seznam opravil. Nekdo bo cenil vaš nasvet bolj, kot si mislite. V ljubezni ne analizirajte vsake podrobnosti, ampak se prepustite trenutku.

Tehtnica

Pred vami je dan harmonije in lepih presenečenj. Lahko prejmete kompliment, ki vam bo polepšal razpoloženje za ves dan. Če razmišljate o spremembi videza ali nakupu novega modnega kosa, boste imele dober občutek za izbiro.

Škorpijon

Vaša odločnost bo danes še posebej izrazita. Kar si boste zadale, boste želele tudi doseči. V odnosih pazite, da ne boste preveč stroge do ljudi, ki vas imajo radi. Večer prinaša možnost za romantičen trenutek ali prijetno srečanje.

Strelec

Dan vas vabi k raziskovanju novih idej. Morda boste naletele na informacijo, ki bo odprla povsem novo možnost za prihodnost. V ljubezni bodite iskrene glede svojih pričakovanj. Nekdo bo cenil vašo neposrednost.

Kozorog

Osredotočenost na cilje vam bo danes koristila, a ne pozabite tudi na počitek. Na finančnem področju se lahko pojavi zanimiva priložnost, ki jo velja podrobneje raziskati. V večernih urah si privoščite nekaj, kar vas resnično sprošča.

Vodnar

Vaša ustvarjalnost bo na vrhuncu. Dobre ideje bodo prihajale druga za drugo, zato si jih zapisujte. Nekdo iz preteklosti bi se lahko znova pojavil v vašem življenju. Premislite, ali si zasluži novo priložnost.

Ribi

Danes boste iskale mir in ravnovesje. Če boste sledile svojemu notranjemu glasu, boste sprejele pravo odločitev. Ljubezenska energija je nežna in spodbudna, zato je to odličen dan za iskrene izpovedi, romantične geste in poglabljanje odnosov.