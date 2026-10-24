Dnevni horoskop: Biki se bodo morali prilagoditi, škorpijone čaka uspeh

Oven

Dan bo od vas zahteval nekaj več potrpežljivosti, kot ste je vajeni. Čeprav boste želeli stvari premakniti naprej takoj in po svoje, boste največ dosegli z umirjenim pristopom. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil dilemo, o kateri razmišljate že dlje časa.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Sobota bo kot nalašč za počasnejši tempo in uživanje v malih stvareh. A ker bo nekdo iz vaše bližine potreboval vašo podporo, bo danes potrebno tudi nekaj prilagajanja. Na čustvenem področju boste hrepeneli po občutku varnosti, zato si vzemite čas za ljudi, ob katerih se počutite doma.

Dvojčka

Pred vami je živahen dan, poln zanimivih srečanj, novic in pogovorov. Nekdo vas lahko navduši z idejo, ki bo v prihodnjih tednih dobila večji pomen. V ljubezni pazite, da zaradi hitrega tempa ne spregledate tega, kar vam želi povedati srce.

Rak

Vaša intuicija bo danes izjemno močna. Če boste poslušali svoj notranji glas, boste hitro ugotovili, komu lahko zaupate in česa ne. V partnerskem odnosu boste hrepeneli po toplini in bližini, samske pa bi lahko presenetilo nepričakovano sporočilo.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boste v središču pozornosti, tudi če tega ne boste posebej iskali. Vaša energija bo nalezljiva, zato boste zlahka navduševali ljudi okoli sebe. V ljubezni se obeta nekaj igrivosti in flirtanja, ki vam bo povrnilo samozavest.

Devica

Sobota vas spodbuja, da se za trenutek ustavite in zadihate. V zadnjem času ste veliko energije namenjale obveznostim, zdaj pa je čas, da nekaj pozornosti namenite tudi sebi. Zvečer se obeta prijeten občutek zadovoljstva zaradi odločitve, ki jo boste sprejele.

Tehtnica

Vaša želja po harmoniji bo danes še posebej izrazita. Morda boste uredili odnos, ki je bil v zadnjem času nekoliko napet. Ljubezenska energija bo nežna in romantična. Dovolite si sprejeti kompliment ali pozornost, ki vam jo nekdo namenja.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boste magnet za poglede in zanimive ljudi. Intenzivna energija vam bo pomagala, da jasno izrazite svoje želje. Čas je, da nehate skrivati, kaj si v resnici želite. Uspeh vas čaka na vseh področjih.

Strelec

Pred vami je dan, ki kliče po sprostitvi in novih doživetjih. Če se vam ponudi priložnost za izlet ali spontano druženje, jo izkoristite. V ljubezni se obeta pozitivno presenečenje, še posebej, če ste pripravljene stopiti iz svoje cone udobja.

Kozorog

Čeprav boste tudi danes razmišljale o obveznostih, vam zvezde svetujejo, da si privoščite več sprostitve. Nekdo vam bo pokazal, da vam ni treba vedno nositi vsega bremena same. Dovolite si sprejeti pomoč.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo prinesel zanimive ideje in pogovore. Navdih boste našle tam, kjer ga najmanj pričakujete. V odnosih bo pomembna iskrenost. Če boste jasno povedale, kaj čutite, boste preprečile nesporazum, ki bi se sicer lahko vlekel več dni.

Ribi

Vaša občutljivost bo danes vaša največja prednost. Zlahka boste zaznale, kaj se dogaja v ozadju in kaj drugi potrebujejo. V ljubezni bo pomembno, da ne pozabite tudi na svoje želje. Nekdo vas bo prijetno presenetil z gesto, ki bo ogrela vaše srce.