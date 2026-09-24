Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi

Oven

Danes boš nekoliko bolj občutljiva, kot si vajena, zato si ne očitaj, če te kakšna beseda prizadene bolj kot običajno. Na področju ljubezni te čaka prijetno presenečenje – nekdo ti bo pokazal, da mu je mar, tudi če tega ne bo povedal naravnost. Pri delu se ne zapletaj v nepotrebne razprave. Zvečer si privošči nekaj samo zase.

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Bik

Tvoja praktičnost ti bo danes prišla še posebej prav. Pred tabo je manjša odločitev, pri kateri boš najprej poslušala razum, vendar ti bo notranji občutek pokazal pravo smer. V ljubezni bo pomembna iskrenost. Če si v zvezi, povej, kaj si želiš, namesto da čakaš, da partner to ugane.

Dvojčka

Dan prinaša veliko misli, pogovorov in novih idej. Ena izmed njih se ti bo zdela sprva nekoliko nenavadna, vendar je ne zavrzi prehitro. Na čustvenem področju se lahko pojavi oseba iz preteklosti. Premisli, ali si res želiš odpreti vrata, ki si jih nekoč že zaprla.

Rak

Danes boš zelo dobro čutila razpoloženje ljudi okoli sebe. To je tvoja prednost, vendar pazi, da nase ne prevzameš tujih težav. V službi ali pri denarju se bo pokazala možnost, ki zahteva malo več poguma. V ljubezni pa boš potrebovala občutek varnosti – in prav to ti lahko nekdo tudi ponudi.

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Lev

Tvoja samozavest bo danes opazna, vendar ti ni treba vedno dokazovati, da imaš prav. Nekdo v tvoji bližini potrebuje tvojo podporo bolj, kot kaže. V ljubezni se obeta zanimiv trenutek – lahko gre za flirt, kompliment ali nenaden pogled, ki pove več kot besede.

Devica

Končno boš lahko nekoliko zadihala. Nekaj, kar te je zadnje dni obremenjevalo, bo dobilo jasnejšo obliko. Ne poskušaj vsega urediti v enem dnevu. Na ljubezenskem področju te čaka iskren pogovor, ki lahko razblini dvom, ki ga nosiš v sebi.

Tehtnica

Sonce v tvojem znamenju ti prinaša več samozavesti in občutka, da se stvari počasi postavljajo na svoje mesto. Dan je primeren za pogovore, dogovore in urejanje odnosov. Če si samska, bodi pozorna na osebo, ki jo srečuješ povsem običajno – med vama je lahko več kemije, kot si misliš.

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Škorpijon

Danes boš želela vedeti, pri čem si. Ne zadovolji se z nejasnimi odgovori. V ljubezni se lahko prebudi močna želja po bližini, vendar pazi, da ljubosumje ne prevzame nadzora. Pri denarju bodi nekoliko previdnejša – nekaj, kar je videti privlačno, ni nujno tudi dobra naložba.

Strelec

Pred tabo je dan, ki kliče po spremembi. Morda boš želela nekam oditi, nekaj novega poskusiti ali preprosto prekiniti rutino. To je dobra ideja. V odnosih pa bodi pozorna na način, kako poveš svoje mnenje – iskrenost je dobrodošla, nepotrebna ostrina pa ne.

Kozorog

Danes boš ugotovila, da ni treba imeti vedno vsega pod nadzorom. Dovoli si malo spontanosti. Na poslovnem področju se lahko pokaže rezultat preteklega truda. V ljubezni pa boš potrebovala več nežnosti, kot si pripravljena priznati. Ne boj se pokazati mehkejše plati.

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Vodnar

Tvoja glava bo polna novih idej, srce pa bo danes zahtevalo nekaj drugega. Poslušaj oboje. Pri delu se lahko pojavi nenadna sprememba načrta, ki ti sprva ne bo všeč, vendar bo na koncu koristna. V ljubezni pa ne išči skritih pomenov tam, kjer jih ni.

Ribi

Danes boš marsikaj začutila, še preden bo kdo to izrekel. Ne dovoli pa, da bi te občutljivost preplavila. V ljubezni je pred tabo lep trenutek bližine, za samske Ribe pa zanimivo novo poznanstvo.