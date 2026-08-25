Dnevni horoskop: Ovne čaka prijeten pogovor, dvojčki bodo igrivi

Oven

Torek ti prinaša občutek, da moraš končno nekaj premakniti z mrtve točke. Ne boj se narediti prvega koraka, tudi če še nimaš vseh odgovorov. Pri delu bo tvoja odločnost opažena, vendar pazi na nepotrebno nestrpnost. V ljubezni te čaka prijeten pogovor, ki lahko razkrije več, kot pričakuješ. Če si samska, boš privlačila pozornost s svojo samozavestjo.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš želela predvsem stabilnost, vendar ti bo dan prinesel nekaj nepričakovanih sprememb. Sprva te lahko zmotijo, pozneje pa boš ugotovila, da so bile koristne. Na finančnem področju se izogni tveganim odločitvam. V ljubezni boš potrebovala občutek varnosti. Nekdo ti bo pokazal, da lahko nanj računaš tudi takrat, ko tega ne pričakuješ.

Dvojčka

Tvoja komunikacija bo danes ključ do uspeha. Pravi pogovor ob pravem trenutku ti lahko odpre vrata, ki so bila do zdaj zaprta. Pri delu boš imela ogromno idej, zato si jih zapiši. V ljubezni boš igriva in nekoliko skrivnostna.

Rak

Torek bo bolj umirjen, vendar bo v ozadju veliko dogajanja. Nekdo bo od tebe pričakoval odgovor, ti pa ga še ne boš pripravljena dati. To je povsem v redu. Poslušaj svoje občutke. V ljubezni boš potrebovala toplino in iskrenost. Če si v zvezi, bo majhen znak pozornosti naredil več kot dolg pogovor.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš težko ostala neopažena. Tvoja samozavest bo pritegnila ljudi, zato izkoristi dan za pomembne pogovore in predstavitev svojih idej. Na delovnem področju lahko dobiš priznanje, ki si ga zaslužila. V ljubezni bo veliko privlačnosti. Če si samska, se lahko zgodi srečanje, ki bo v tebi pustilo močan vtis.

Devica

Torek je idealen za dokončanje nalog, ki si jih predolgo odlagala. Ko bo ena stvar urejena, boš začutila veliko olajšanje. Ne obremenjuj se s tem, da mora biti vse popolno. V ljubezni boš bolj odprta za čustva. Nekdo ti bo povedal nekaj, kar boš še dolgo nosila v mislih.

Tehtnica

Danes se boš znašla pred odločitvijo, ki zahteva nekoliko več poguma. Ne išči potrditve pri vseh okoli sebe. Ti najbolje veš, kaj si želiš. Pri delu lahko pride do zanimivega sodelovanja. V ljubezni se obeta lep preobrat. Če si samska, te lahko preseneti oseba, za katero si mislila, da te vidi zgolj kot prijateljico.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes skoraj brezhibna. Če boš imela občutek, da ti nekdo ne pove vsega, počakaj – resnica se bo pokazala sama. Na področju kariere bodi strateška in ne razkrivaj vseh svojih načrtov. V ljubezni bo prisotna močna energija. Nekdo lahko pokaže ljubosumje, ki bo razkrilo njegova prava čustva.

Strelec

Torek ti prinaša željo po novih izkušnjah. Morda boš začela razmišljati o potovanju, spremembi dela ali novem projektu. Ne odpiši ideje samo zato, ker se zdi nekoliko tvegana. V ljubezni boš potrebovala svobodo, vendar tudi iskrenost. Samska lahko spoznaš osebo, s katero boš že ob prvem pogovoru začutila posebno povezanost.

Kozorog

Danes boš zelo osredotočena na rezultate. Tvoja vztrajnost se bo pokazala kot velika prednost, vendar ne pozabi, da ni treba vsega narediti sama. Nekdo ti lahko ponudi pomoč, ki jo je vredno sprejeti. V ljubezni boš bolj čustvena, kot boš želela priznati. Dovoli bližnji osebi, da pride nekoliko bližje.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Torek bo prinesel nepričakovan preobrat. Nek načrt se lahko spremeni v zadnjem trenutku, vendar se ne razburjaj prehitro. Prav sprememba ti lahko odpre boljšo možnost. Pri delu bo pomembna prilagodljivost. V ljubezni te lahko preseneti sporočilo osebe, na katero že nekaj časa nisi pomislila.

Ribi

Danes boš zelo občutljiva za energijo ljudi okoli sebe. Če bo nekdo preveč negativen, se od njega nekoliko umakni. Tvoj mir je pomembnejši od potrebe, da bi ugajala vsem. Pri delu bo ustvarjalnost tvoja največja prednost. V ljubezni se lahko zgodi nekaj nežnega in nepričakovanega. Če si samska, ne zavrni novega poznanstva samo zaradi slabih izkušenj iz preteklosti.