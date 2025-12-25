Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični

Oven

Božični dan ti prinaša potrebo po miru, čeprav si običajno vedno v gibanju. Danes bo največ pomenilo, da si prisotna v trenutku in da ne bežiš pred čustvi. V odnosih se pokaže toplina, ki si je morda nisi povsem priznala. Dovoli si počivati in sprejemati.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan bo zate pravo razvajanje za čute. Hrana, dotiki, prijetno okolje in bližina ljudi, ki jih imaš rada, te bodo napolnili z notranjim mirom. V ljubezni se krepi občutek varnosti in pripadnosti.

Dvojčka

Božič bo zate prežet s pogovori, spomini in smehom. Čeprav bo okoli tebe veliko dogajanja, boš v sebi čutila potrebo po iskrenem pogovoru z eno osebo. V čustvih se lahko razjasni nekaj, kar te je dolgo begalo. Poslušaj, ne le govori.

Rak

To je dan, ko tvoje srce vodi vse odločitve. Čustva bodo globoka, a topla, in prav je, da si jih dovoliš pokazati. Družinska energija bo močna in zdravilna. V ljubezni se obeta trenutek nežnosti, ki si ga boš dolgo zapomnila.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Božični dan ti prinaša občutek hvaležnosti. Ne boš potrebovala biti v ospredju, saj bo tvoja energija sama po sebi ogrevala prostor. V odnosih se pokaže pomen iskrenosti in odprtega srca. Danes boš sijala tiho, a zelo močno.

Devica

Dan bo umirjen, a čustveno bogat. Čeprav boš morda opazila drobne nepravilnosti, se boš zavestno odločila, da jih spustiš. V ljubezni pride do občutka razumevanja brez besed. Praznični dan te uči, da ni treba imeti vse pod nadzorom.

Tehtnica

Božič bo zate lep, nežen in poln lepih gest. Trudila se boš ustvariti prijetno vzdušje, ki se ti bo tudi povrnilo. V ljubezni se obeta romantičen občutek povezanosti ali topline. Danes si dovoli biti mehka in odprta.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Čustva bodo globoka in iskrena. Božični dan te spodbuja, da spustiš stare zamere ali tihe bolečine. V ljubezni se lahko zgodi pomemben notranji preobrat ali občutek olajšanja. Zaupaj procesu in sebi.

Strelec

Dan bo obarvan z optimizmom in hvaležnostjo. Čeprav si običajno usmerjena naprej, bo danes lepo obstati in ceniti, kar že imaš. V ljubezni se obeta sproščen, topel trenutek, poln smeha. Praznična energija ti bo zelo pisana na kožo.

Kozorog

Božič te bo nežno opomnil, da nisi le močna, temveč tudi čuteča. Dan je primeren za tihe pogovore, bližino in notranji mir. V odnosih se pokaže stabilnost, ki ti daje varnost. Dovoli si pokazati več nežnosti, kot si vajena.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo nekoliko drugačen, a prav zato poseben. Morda boš razmišljala o smislu praznikov in svojih vrednotah. V ljubezni se obeta iskren pogovor ali globoko razumevanje. Ostani zvesta sebi in svojemu občutku.

Ribi

Božični dan bo prežet z nežnostjo, intuicijo in tiho čarobnostjo. Hitro boš zaznala čustva drugih in jim znala ponuditi toplino. V ljubezni se obeta romantičen ali zelo čustven trenutek. Dovoli si sanjati in čutiti brez zadržkov.