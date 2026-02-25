Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine

Oven
Danes boš bolj občutljiva na kritiko, tudi če ne bo mišljena slabo. V službi se potrudi ostati mirna in ne reagirati impulzivno. V ljubezni boš želela jasnost – vprašaj, ne domnevaj. Večer je dober za sprostitev in razmislek o tem, kaj si res želiš.
Bik
Sreda ti prinaša stabilnost, a tudi potrebo po nežnosti. Nekdo te bo morda prosil za pomoč ali nasvet. V službi boš uspešna, če se boš držala preverjenih poti in rutine. V ljubezni se obeta topel pogovor, ki bo okrepil občutek varnosti.
Dvojčka
Tvoj dan bo poln informacij in drobnih opravil. Lahko se zgodi, da boš razpršena, zato si naredi seznam prioritet. V ljubezni bo pomembno, da poslušaš, ne samo govoriš. Nekdo ti želi povedati nekaj pomembnega.
Rak
Čustva bodo danes globlja kot običajno. Lahko se pojavi potreba po umiku ali tišini. V službi se osredotoči na eno stvar naenkrat. V odnosih bo pomembno, da poveš, kaj te boli, ne da se zapreš vase.
Lev
Danes boš želela biti opažena in cenjena. Če tega ne dobiš, lahko postaneš razdražena. V službi pokaži svojo kreativnost, a pusti prostor tudi drugim. V ljubezni boš želela potrditev – a ne pozabi jo dati tudi ti.
Devica
Praktičnost bo danes tvoja prednost. Dober dan za urejanje financ, papirjev ali domačih zadev. Lahko pa te zmoti, če stvari ne gredo po načrtu. V ljubezni boš želela več reda in manj nejasnosti.
Tehtnica
Dan bo v znamenju odločitev. Nekaj, kar si dolgo prelagala, bo danes zahtevalo odgovor. V službi boš dobra posrednica med različnimi mnenji. V ljubezni boš hrepenela po ravnovesju – ne žrtvuj sebe za mir.
Škorpijon
Danes boš zaznavala razpoloženja drugih močneje kot običajno. To te lahko izčrpa, če ne postaviš meje. V ljubezni se lahko pojavi tema zaupanja. Iskrenost bo nujna, tudi če je neprijetna.
Strelec
Sreda ti prinaša željo po nečem novem – ideji, načrtu ali pogovoru. V službi boš bolj nemirna, zato se potrudi dokončati vsaj osnovne obveznosti. V ljubezni boš iskala lahkotnost in humor.
Kozorog
Dan bo deloven, a čustveno nekoliko težji. Lahko te obremenjuje odgovornost do nekoga. V službi boš učinkovita, če boš delala po korakih. V ljubezni boš želela varnost in konkretne besede, ne namigov.
Vodnar
Danes boš bolj zamišljena in odmaknjena. Ideje bodo zanimive, a jih še ne boš pripravljena deliti. V ljubezni se lahko pojavi nepričakovan pogovor, ki ti bo odprl nov pogled na odnos.
Ribi
Tvoja občutljivost bo danes tvoj kompas. Umetnost, glasba ali pisanje ti lahko pomagajo predelati misli. V službi pazi na zmedo in nejasna navodila. V ljubezni boš hrepenela po bližini in razumevanju.
