Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Napovedovanje
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve

N. Č.
25. 01. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Nedelja te uči nežnejšega ritma. Ni treba, da si vedno v pogonu. Ko si dovoliš počitek, se v tebi prebudi nova motivacija za prihajajoči teden.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Dan je prežet z občutkom hvaležnosti. Majhne stvari ti danes pomenijo največ. Toplina v odnosih pride skozi iskrenost in prisotnost, ne skozi velike geste.

Dvojčka

Misli so razigrane, srce pa išče smisel. Lep dan za pisanje, pogovor ali refleksijo. Ena ideja, ki se pojavi mimogrede, ima dolgoročni potencial.

Rak

Čustvena globina te danes pomirja, ne obremenjuje. Dovoli si čutiti brez analiziranja. Nežen stik ali prijazna beseda ti napolnita dušo.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes si lahko to, kar si, brez odra. Mir ti prija bolj kot pozornost. Nekdo ceni tvojo tiho moč in jo prepozna brez besed.

Devica

Nedelja je kot nalašč za notranji red. Spusti perfekcionizem in izberi ravnovesje. Ko nehaš popravljati vse okoli sebe, se izboljša tudi počutje.

Tehtnica

Dan te vabi k harmoniji v sebi. Ne išči potrditve zunaj – že veš, kaj je prav zate. Ljubezen danes pomeni razumevanje, ne prilagajanje.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Tišina ti danes govori največ. Dober dan za introspekcijo in spuščanje starega. Nek notranji premik prinese občutek osvoboditve.

Strelec

Čeprav je nedelja, te vleče v prihodnost. Sanjaj, načrtuj, a brez pritiska. Navdih pride skozi lahkotnost in iskren smeh.

Kozorog

Dan je primeren za regeneracijo. Odloži skrbi vsaj za danes. Ko si dovoliš mir, se povrne občutek nadzora – na bolj zdrav način.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Povezanost z drugimi te danes napolni. Pristen pogovor ali skupen trenutek prinese občutek pripadnosti. Bodi to, kar si – dovolj je.

Ribi

Nedelja je mehka in intuitivna. Sanje, simboli ali občutki nosijo sporočilo. Poslušaj srce, brez dvoma te vodi prav.

Mailing
Horoskop
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
horoskop dnevni horoskop
Horoskop

Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor

Horoskop

Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468