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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Za eno znamenje se iz povabila lahko razvije nekaj posebnega

N. Č.
25. 07. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Sobota ti prinaša željo po sprostitvi in novih doživetjih. Dovoli si malo spontanosti, saj se lahko prav iz nepričakovanega načrta rodi lep spomin. V ljubezni bo iskren nasmeh povedal več kot dolge razlage.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš najbolj uživala v udobju in miru. Prijeten trenutek doma ali v naravi ti bo povrnil energijo. Nekdo ti bo s svojo pozornostjo pokazal, koliko mu pomeniš.

Dvojčka

Tvoja družabna energija bo danes zelo močna. Pogovori, smeh in nova poznanstva ti bodo polepšali dan. Ne zavrni zanimivega povabila, saj se lahko iz njega razvije nekaj posebnega.

Rak

Sobota bo kot nalašč za čustveno bližino. Čas z ljudmi, ki jih imaš rada, bo zate dragocen. Poslušaj svoje občutke in si dovoli pokazati nežnost.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Danes boš izžarevala samozavest in dobro voljo. Tvoja prisotnost bo opažena, kjer koli se boš pojavila. Privošči si nekaj lepega zase – tudi majhna razvada ti lahko polepša dan.

Devica

Dan ti bo prinesel zadovoljstvo ob majhnih uspehih. Nekaj, kar si dolgo načrtovala, se lahko začne lepo sestavljati. Zvečer odloži skrbi in uživaj v trenutku.

Tehtnica

Sobota bo prinesla željo po lepoti, harmoniji in prijetni družbi. Urejanje okolice ali sprememba videza ti lahko dvigneta razpoloženje. V odnosih bo pomembna iskrenost.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš hitro začutila razpoloženje ljudi okoli sebe. Tvoja intuicija bo tvoj zaveznik pri pomembnih pogovorih. Ne skrivaj svojih želja – čas je, da jih vzameš resno.

Strelec

Tvoja pustolovska stran bo danes želela nekaj novega. Kratek izlet, nova dejavnost ali spontana odločitev ti lahko prinese veliko veselja. Uživaj v občutku svobode.

Kozorog

Sobota ti bo pokazala, da si lahko uspešna tudi takrat, ko počivaš. Dovoli si odložiti obveznosti in uživati v stvareh, ki te osrečujejo. Nekdo bo cenil tvojo mirno moč.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Danes se bodo porodile zanimive ideje. Tvoja drugačnost bo tvoja prednost, zato ne skrivaj svoje ustvarjalnosti. Nekdo bo navdušen nad tvojim pogledom na svet.

Ribi

Sobota bo nežna in polna lepih občutkov. Majhne pozornosti bodo imele velik pomen. Privošči si čas za sanjarjenje, sprostitev in vse, kar ti napolni srce.

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