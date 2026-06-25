Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec

Oven

Dan bo poln energije in priložnosti za nove začetke. Ne čakajte, da vas drugi spodbudijo – danes boste najbolj uspešni, če boste zaupali svoji intuiciji. V ljubezni vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj neizrečenega.

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Bik

Četrtek vam prinaša občutek stabilnosti, ki ste ga v zadnjih dneh pogrešali. Na delovnem področju se osredotočite na podrobnosti, saj boste prav tam našli rešitev za manjšo težavo. Večer je idealen za razvajanje in počitek.

Dvojčka

Vaša radovednost bo danes na vrhuncu. Pričakujete lahko zanimivo novico ali srečanje z osebo, ki vam bo odprla nov pogled na situacijo. Bodite pozorni na obljube – ne dajte jih preveč.

Rak

Dan bo čustveno bogat. Nekdo iz vaše bližine bo potreboval vašo podporo, vi pa boste znali ponuditi prave besede. Na finančnem področju se izogibajte impulzivnim odločitvam.

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Lev

V ospredju boste, ne da bi se za to posebej trudili. Vaša samozavest bo nalezljiva, zato boste lažje prepričali druge v svoje ideje. V ljubezni se obeta prijetno presenečenje.

Devica

Danes boste najbolj zadovoljni, če si boste postavili jasen načrt. Nekdo bo cenil vašo natančnost in vam lahko ponudi zanimivo sodelovanje. Poskrbite tudi za dovolj gibanja.

Tehtnica

V odnosih boste iskali ravnovesje in ga tudi našli. Dan je ugoden za reševanje nesporazumov ter za pogovore o prihodnosti. Ustvarjalna energija bo izrazito močna.

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Škorpijon

Vaša intuicija bo izjemno zanesljiva. Če vas nekaj opozarja, da bodite previdni, ji prisluhnite. Na poslovnem področju se odpira možnost za napredek, ki je ne gre spregledati.

Strelec

Želja po svobodi in novih doživetjih bo močna. Čeprav vas čakajo obveznosti, si vzemite čas za nekaj, kar vas navdihuje. Nekdo vam bo podal zanimiv predlog za prihodnje dni.

Kozorog

Vztrajnost bo danes vaša največja prednost. Tudi če se bo kakšna naloga zdela zahtevna, boste z disciplino dosegli več, kot pričakujete. Večer namenite ljudem, ki vam veliko pomenijo.

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Vodnar

Nepričakovani dogodki vam bodo prinesli svežo energijo. Sprejmite spremembe, tudi če se sprva zdijo nenavadne. V ljubezni je čas za več spontanosti.

Ribi

Dan bo primeren za umirjen razmislek in poslušanje lastnih občutkov. Nekdo vam bo pokazal več naklonjenosti, kot pričakujete. Izkazalo se bo, da je vaš skrivni oboževalec. Ustvarjalnost in domišljija bosta vaša zaveznika pri vseh izzivih.