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Astrologija
Horoskop

Dnevni horoskop: Biki iščejo stabilnost, rake čaka naporen dan

N. Č.
25. 05. 2026 04.00
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Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Ponedeljek bo dinamičen in poln novih obveznosti, vendar ti energije ne bo manjkalo. Nekdo bo občudoval tvojo odločnost in hitrost razmišljanja. V ljubezni ne reagiraj prehitro.

Oven
Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Danes boš iskala stabilnost in občutek varnosti. Dober dan za praktične odločitve, urejanje financ ali pomemben pogovor. Nekdo ti bo pokazal, da mu veliko pomeniš.

Dvojčka

Teden boš začela komunikativno in dobre volje. Hitro boš navezala stik z ljudmi, ki ti lahko kasneje veliko pomagajo. Večer bo poln zanimivih misli in novih idej.

Rak

Ponedeljek bo čustveno nekoliko naporen, vendar boš veliko stvari razumela bolj jasno kot prej. Nekdo bo potreboval tvojo podporo, ti pa ne pozabi tudi nase. Večer bo mirnejši.

Horoskop - rak
Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Dan bo uspešen, še posebej na področju dela ali organizacije. Tvoja samozavest bo danes privlačila pozornost drugih ljudi. Nekdo bo želel več tvoje bližine.

Devica

Danes boš zelo zbrana in učinkovita. Naloge, ki so se zdele zahtevne, boš opravila hitreje, kot si pričakovala. Proti večeru si privošči več počitka in manj razmišljanja.

Tehtnica

Ponedeljek prinaša prijetne pogovore in več harmonije v odnosih. Nekdo ti lahko nameni kompliment ali lepo gesto, ki ti bo polepšala dan. Ljubezenska energija bo nežna.

Tehtnica
Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Danes boš težko skrivala svoja čustva. Nek pogovor lahko razjasni napetost, ki se je nabirala že nekaj časa. Zaupaj svojemu občutku, saj te ne bo zavedel.

Strelec

Tvoja energija bo nemirna in usmerjena v nove načrte. Rutina te bo hitro začela dolgočasiti, zato boš iskala spremembo ali novo motivacijo. Nekdo bo občudoval tvojo sproščenost.

Kozorog

Ponedeljek bo deloven, vendar uspešen. Tvoja vztrajnost in organiziranost bosta danes posebej cenjeni. Večer bo primeren za umik od ljudi, ki ti jemljejo energijo.

Kozorog - astrološko znamenje
Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

Dan bo ustvarjalen in poln zanimivih idej. Nekdo bo želel slišati tvoje mnenje ali nasvet. V ljubezni se lahko razvije nekaj nepričakovanega, a zanimivega.

Ribi

Ponedeljek bo nekoliko zasanjan, vendar prijeten. Dobro boš razumela občutke ljudi okoli sebe, tudi brez veliko besed. Posveti več časa sebi in svojim željam.

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