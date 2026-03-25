Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje

Oven

Danes boš čutila močan zagon, kot da te nekaj nežno potiska naprej. Ne dvomi vase – tvoja intuicija je jasna. V ljubezni si dovoli malo več ranljivosti.

Preberi še Ljubezen na prvi pogled je umetnico Svetlano pripeljala v Slovenijo

Bik

Umiri tempo in poslušaj svoje telo. Dan je kot nalašč za majhne užitke – dobra kava, sprehod, dotik. Nekdo misli nate bolj, kot si predstavljaš.

Preberi še Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna

Dvojčka

Besede bodo danes tvoja moč. Povej, kar nosiš v sebi, tudi če te je malo strah. Presenečena boš nad odzivom.

Preberi še Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni

Rak

Čustva bodo globoka, a to ni slabo. Dovoli si jih začutiti brez obsojanja. Večer prinaša občutek topline in varnosti.

Preberi še To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad

Lev

Zasiješ, ne da bi se trudila. Dan je idealen za to, da stopiš v ospredje. Nekdo te opazuje z občudovanjem.

Preberi še Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...

Devica

Danes ne rabiš imeti vsega pod nadzorom. Spusti popolnost in dovoli, da stvari tečejo. Olajšanje bo večje, kot pričakuješ.

Preberi še Znana Slovenka po enem letu ponovno samska

Tehtnica

Hrepeniš po ravnovesju, a danes ga najdeš v iskrenosti. Povej, kaj si želiš. Srce te vodi v pravo smer.

Preberi še Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"

Škorpijon

Tvoja energija je magnetna. Če si želiš spremembe, je danes pravi trenutek. Ne boj se zapreti starih poglavij.

Preberi še Dr. Tina Prodnik o zdravi dolgoživosti: kako čim dlje ostati vitalna?

Strelec

V tebi se prebudi želja po svobodi. Sledi ji – tudi majhen korak šteje. Nek nepričakovan pogovor ti odpre oči.

Preberi še Tina Maze objavila fotografijo brez ličil

Kozorog

Danes si lahko malo bolj nežna do sebe. Ni treba, da si vedno močna. Nekdo ti želi pomagati – dovoli mu.

Preberi še Vroča Jennifer Lopez z izzivalnimi fotografijami 'zažgala' splet

Vodnar

Ideje prihajajo kot valovi. Zapiši jih, ker so dragocene. Danes lahko ustvariš nekaj res posebnega.

Preberi še Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa

Ribi

Pomembno je, da verjameš vase, tako kot drugi verjamejo vate. Posveti se tudi družini in družinskim članom. Zaslužijo si tvojo pozornost in ljubezen.