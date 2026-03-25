Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje

N. Č.
25. 03. 2026 04.00
0

Pred nami je nov dan in z njim tudi nov dnevni horoskop! Preverite, kaj vam prinaša!

Oven

Danes boš čutila močan zagon, kot da te nekaj nežno potiska naprej. Ne dvomi vase – tvoja intuicija je jasna. V ljubezni si dovoli malo več ranljivosti.

Bik

Umiri tempo in poslušaj svoje telo. Dan je kot nalašč za majhne užitke – dobra kava, sprehod, dotik. Nekdo misli nate bolj, kot si predstavljaš.

Dvojčka

Besede bodo danes tvoja moč. Povej, kar nosiš v sebi, tudi če te je malo strah. Presenečena boš nad odzivom.

Rak

Čustva bodo globoka, a to ni slabo. Dovoli si jih začutiti brez obsojanja. Večer prinaša občutek topline in varnosti.

Lev

Zasiješ, ne da bi se trudila. Dan je idealen za to, da stopiš v ospredje. Nekdo te opazuje z občudovanjem.

Devica

Danes ne rabiš imeti vsega pod nadzorom. Spusti popolnost in dovoli, da stvari tečejo. Olajšanje bo večje, kot pričakuješ.

Tehtnica

Hrepeniš po ravnovesju, a danes ga najdeš v iskrenosti. Povej, kaj si želiš. Srce te vodi v pravo smer.

Škorpijon

Tvoja energija je magnetna. Če si želiš spremembe, je danes pravi trenutek. Ne boj se zapreti starih poglavij.

Strelec

V tebi se prebudi želja po svobodi. Sledi ji – tudi majhen korak šteje. Nek nepričakovan pogovor ti odpre oči.

Kozorog

Danes si lahko malo bolj nežna do sebe. Ni treba, da si vedno močna. Nekdo ti želi pomagati – dovoli mu.

Vodnar

Ideje prihajajo kot valovi. Zapiši jih, ker so dragocene. Danes lahko ustvariš nekaj res posebnega.

Ribi

Pomembno je, da verjameš vase, tako kot drugi verjamejo vate. Posveti se tudi družini in družinskim članom. Zaslužijo si tvojo pozornost in ljubezen.

