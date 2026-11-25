Oven

Dan bo od vas zahteval nekoliko več potrpežljivosti kot običajno. Nekdo v vaši bližini morda ne bo sledil vašemu tempu, zato se izognite prenagljenim odzivom. Na ljubezenskem področju vas lahko preseneti iskren pogovor, ki bo razjasnil nekaj neizrečenega.

icon-expand Oven FOTO: Dreamstime

Bik

Po intenzivni energiji polne lune boste začutile potrebo po več miru in stabilnosti. Osredotočite se na stvari, ki vam dajejo občutek varnosti. Popoldne je ugodno za urejanje financ ali načrtovanje večjih nakupov.

Dvojčka

Polna luna v vašem znamenju še vedno močno vpliva na vaše razpoloženje. Nekaj, kar je bilo dolgo nejasno, postaja vse bolj očitno. Zaupajte svoji intuiciji in se ne bojte povedati, kaj si zares želite.

Rak

Dan bo kot nalašč za umik od hrupa in obveznosti. Če je le mogoče, si vzemite nekaj časa zase. V ozadju se pripravlja pozitivna sprememba, čeprav morda še ne vidite vseh njenih razsežnosti.

icon-expand Horoskop - rak FOTO: Dreamstime

Lev

Prijateljstvo ali sodelovanje lahko danes dobi novo dimenzijo. Nekdo vas bo pozitivno presenetil s svojo podporo. V ospredju bodo tudi načrti za prihodnost, pri katerih boste morale pokazati nekaj več poguma.

Devica

Pozornost bo usmerjena v vaše cilje in ambicije. Morda boste prejele novico, ki bo vplivala na vaše nadaljnje načrte. Ne podcenjujte svojega dela, saj nekdo opazi veliko več, kot si mislite.

Tehtnica

Dan prinaša navdih, optimizem in željo po spremembi. Morda boste začele razmišljati o potovanju, izobraževanju ali novem projektu. Če že dolgo odlašate pomembno odločitev, boste danes korak bližje odgovoru.

icon-expand Tehtnica FOTO: iStock

Škorpijon

Nekaj vas bo spodbudilo, da se poglobite v svoja čustva. To ni dan za površinske pogovore, ampak za iskrenost. Na področju odnosov bi lahko izvedele nekaj, kar vam bo pomagalo bolje razumeti določeno osebo.

Strelec

Partnerski odnosi bodo v ospredju. Če ste v zvezi, bo dan primeren za pogovor o skupnih načrtih. Samske strelke pa bi lahko nepričakovano pritegnila oseba, ki se na prvi pogled zdi povsem drugačna od vašega običajnega tipa.

Kozorog

Pred vami je produktiven dan. Čeprav boste imele veliko obveznosti, boste učinkovitejše kot običajno. Pazite le, da ne prevzamete preveč nalog naenkrat in si pustite dovolj časa za počitek.

icon-expand Kozorog - astrološko znamenje FOTO: iStock

Vodnar

V ospredju bodo ustvarjalnost, zabava in vse, kar vam prinaša veselje. Nekaj, kar ste začele zgolj iz radovednosti, bi se lahko razvilo v veliko več. Večer prinaša prijetno presenečenje.

Ribi

Dom, družina in občutek pripadnosti bodo danes še posebej pomembni. Morda boste želele upočasniti tempo in več časa preživeti z ljudmi, ki vam največ pomenijo. Poslušajte svoje občutke, saj vam bodo pokazali pravo smer.