Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo

Oven
Danes boste polne energije in želje po akciji. Nekaj, kar ste dolgo odlagale, boste končno pripravljene vzeti v svoje roke. V ljubezni bo pomembno, da ne sklepate prehitro. Včasih se odgovor skriva v podrobnostih.
Bik
Nedelja vam prinaša občutek notranjega miru. To je odličen dan za druženje z najbližjimi ali sproščanje v domačem okolju. Nekdo vam bo z iskreno gesto pokazal, koliko mu pomenite.
Dvojčka
Vaša radovednost bo danes še posebej izrazita. Lahko se pojavi priložnost za zanimiv pogovor ali novo poznanstvo. V ljubezni boste očarljive, a pazite, da ne pošiljate mešanih signalov.
Rak
Dan bo obarvan s čustvi in lepimi trenutki z ljudmi, ki jih imate rade. Če je med vami in bližnjo osebo prišlo do nesporazuma, je zdaj pravi čas za spravo. Večer prinaša prijeten občutek povezanosti.
Lev
Danes boste sijale. Vaša samozavest bo privlačila pozornost, a največ boste dosegle, če boste ostale zveste sebi. Nekdo bi vam lahko namenil kompliment, ki vam bo polepšal dan.
Devica
Nedelja vas spodbuja, da si vzamete čas zase. Morda boste začutile potrebo po počitku ali umiku od vsakdanjega vrveža. Ne imejte slabe vesti, če boste rekle ne stvarem, ki vam jemljejo energijo.
Tehtnica
Pred vami je prijeten dan za ljubezen, prijateljstva in lepe pogovore. Če ste samske, bi se lahko pojavila zanimiva oseba. Vezane pa boste še bolj cenile stabilnost svojega odnosa.
Škorpijon
Vaše obdobje se je začelo in to boste občutile na vsakem koraku. Danes boste bolj odločne kot običajno. Zaupajte svoji intuiciji, saj vas vodi v pravo smer. Nekdo bo občudoval vašo pogumnejšo plat.
Strelec
Nemir v vas bo klical po spremembi ali vsaj po majhni avanturi. Če vam vreme dopušča, se odpravite na krajši izlet ali sprehod. Sveže ideje bodo prišle takrat, ko jih boste najmanj pričakovale.
Kozorog
Danes boste končno ugotovile, da vam ni treba imeti vsega pod nadzorom. Nekatere stvari se bodo uredile same od sebe. V odnosih bo največ štela iskrenost, tudi če bo treba povedati nekaj neprijetnega.
Vodnar
Čaka vas navdihujoč dan. Ideja, ki se vam bo porodila mimogrede, bi lahko v prihodnosti postala nekaj več. V ljubezni se ne bojte pokazati svoje drugačnosti, saj je prav to tisto, kar nekoga privlači.
Ribi
Vaša občutljivost bo danes vir moči. Intuitivno boste vedele, kaj je prav za vas. Nekdo iz vaše bližine bo potreboval vašo podporo, a ne pozabite poskrbeti tudi zase. Večer prinaša mir in občutek hvaležnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV