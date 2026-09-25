Dnevni horoskop: Ribe se bodo umirile, bike bo spremljala sreča

Oven

Danes boš imela občutek, da se stvari premikajo hitreje, kot si pričakovala. Ne poskušaj vsega nadzorovati, ampak pusti dnevu nekaj prostora za spontanost. Nekaj, kar se je sprva zdelo nepomembno, bo pritegnilo tvojo pozornost. Zvečer si vzemi čas za mirnejši zaključek dneva.

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Bik

Petek ti prinaša potrebo po miru in urejenosti. Čeprav bo okoli tebe precej dogajanja, boš najbolje delovala takrat, ko boš sledila svojemu ritmu. Dan je primeren za manjše spremembe, ki ti lahko dolgoročno olajšajo vsakdan. Sreča vas bo spremljala na vsakem koraku.

Dvojčka

Tvoja radovednost bo danes še posebej izrazita. Zanimala te bo nova tema ali informacija, na katero boš naletela povsem po naključju. Pogovor z nekom ti lahko odpre drugačen pogled na situacijo, o kateri si že imela svoje mnenje. Pred večerom boš čutila, da potrebuješ nekaj časa zase.

Rak

Dan bo nekoliko bolj umirjen, vendar čustveno bogat. Lahko se boš spomnila dogodka iz preteklosti in nanj pogledala z drugačnimi očmi. Ne vračaj se po nepotrebnem k starim skrbem. Danes je pomembneje, da opaziš, koliko stvari se je vmes že spremenilo.

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Lev

Danes boš želela narediti stvari po svoje in pri tem ne bo nič narobe. Tvoja odločnost ti bo pomagala, da se ne boš predolgo ukvarjala z nepomembnimi podrobnostmi. Nekdo ti bo s svojim komentarjem dal razlog za razmislek. Ne odgovori prehitro – včasih je bolje najprej poslušati.

Devica

Petek ti prinaša občutek, da lahko končno nekoliko upočasniš. Nekaj, kar si želela urediti že dlje časa, bo dobilo bolj jasno obliko. Dan je primeren tudi za pospravljanje misli, načrtov in stvari, ki so se nakopičile. Proti večeru boš zadovoljna, ker si naredila več, kot si pričakovala.

Tehtnica

Danes boš bolj pozorna na podrobnosti kot običajno. Opazila boš nekaj, kar so drugi spregledali, in prav to ti bo pomagalo razumeti določeno situacijo. Ne išči popolnega ravnovesja za vsako ceno. Nekatere stvari se uredijo šele takrat, ko jim dovoliš, da se razvijejo po svoje.

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Škorpijon

Tvoja intuicija bo danes zelo močna. Če boš pri nečem začutila, da še ni pravi trenutek, se ne sili v odločitev. Čez dan se lahko pokaže nova informacija, ki bo spremenila tvoje trenutno razmišljanje. Zvečer boš želela predvsem mir in nekaj časa brez nepotrebnega hrupa.

Strelec

Dan je kot nalašč za spremembo običajnega ritma. Tudi majhna sprememba poti, okolja ali načina, kako opraviš vsakodnevne stvari, ti lahko izboljša razpoloženje. Ne zavrni nečesa samo zato, ker ni bilo v tvojem načrtu. Prav nenačrtovan trenutek bi lahko popestril tvoj petek.

Kozorog

Danes boš bolj premišljena in zbrana. Nekaj, kar ti je zadnje dni jemalo energijo, bo postopoma izgubilo svojo težo. Ne nalagaj si novih obveznosti samo zato, ker jih lahko izpelješ. Tudi počitek je del dobrega načrta. Zvečer si privošči nekaj preprostega in prijetnega.

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Vodnar

Petek ti prinaša nekoliko drugačno energijo. Morda boš želela prekiniti rutino ali narediti nekaj, česar že dolgo nisi. Poslušaj svojo radovednost, vendar ne pozabi na praktične stvari. Danes lahko prideš do zanimivega spoznanja o sebi, če si vzameš čas za iskren razmislek.

Ribi

Danes boš potrebovala nekoliko več miru kot običajno. Preveč informacij in tujih mnenj bi te lahko hitro utrudilo. Izberi tisto, kar ti je pomembno, in ostalo za nekaj časa odloži. Proti večeru se bo razpoloženje izboljšalo, ko boš imela občutek, da si spet našla svoj notranji mir.